25 копійок та "старі" гривні більше не гроші: що з ними робити

Автор фото, Національний банк України

З 1 жовтня Національний банк вилучає з обігу монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні, введені в обіг до 2003 року.

Цими засобами платежу більше не можна буде розраховуватись, йдеться у постановах Нацбанку.

Відтепер в українському банкнотно-монетному ряді залишиться шість номіналів монет та шість номіналів банкнот.

Керівництво Нацбанку стверджує, що це рішення відповідає міжнародним стандартам, спрощує готівкові розрахунки та робить більш якісною готівку на руках у громадян.

Для чого потрібні зміни?

У Нацбанку пояснюють - після того, як торік вилучили монети номіналом 1, 2 та 5 копійок, монети номіналом 25 копійок неможливо розміняти. Якщо відмовитись і від них, то проблема вирішиться.

Банкноти старого зразка зараз також майже не застосовуються. Їх залишилось лише 1,8% від загальної кількості банкнот в обігу.

"Їхнє вилучення з обігу не завдасть незручностей громадянам, водночас бізнесу та державі принесе користь", - переконує регулятор.

Зокрема, виросте надійність та якість готівки, її буде простіше транспортувати та використовувати в розрахунках.

Що робити зі старими монетами та банкнотами?

Монетою у 25 копійок та старими банкнотами не можна буде розраховуватись вже з 1 жовтня, але з обігу їх вилучатимуть поступово.

До 16 жовтня всі магазини, ресторани та інші заклади мають здати ті монети та банкноти, які в них є зараз, до кас банків. Цю суму їм зарахують на рахунки.

Громадяни можуть обміняти вилучені засоби платежу значно довше - протягом трьох років.

В будь-якому банку монети та банкноти можна буде обміняти протягом року - до 30 вересня 2021 року включно.

У нацбанку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - упродовж трьох років з дати вилучення. Тобто до 30 вересня 2023 року включно.

Раніше Нацбанк вже вирішив вилучити паперові банкноти 1 та 2 гривні і монету 1 гривня зразка 1996 року.

Замість них в обіг ввели сріблясті монети нового зразка.