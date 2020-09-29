Виховательку засудили до смерті за отруєння дітей

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У Китаї виховательку дитячого садка засудили до смертної кари за отруєння 25 дітей. Один вихованець помер.

Ван Юнь заарештували минулого року після того, як вихованців дитячого садка в місті Цзяоцзуо ушпиталили після сніданку.

Суд виявив, що жінка додала нітрит натрію у сніданок підопічних своєї колеги, щоб помститися після конфлікту.

Суддя описав пані Ван як "мерзенну і порочну".

Все сталося 27 березня минулого року. Історія шокувала Китай і стала темою світових ЗМІ.

Після сніданку у 23 дітей почалися блювота і запаморочення.

У понеділок суд в Цзяоцзуо засудив Ван до смертної кари.

У заяві йдеться, що вона додала нітрит натрію в кашу вихованцям іншого педагога з "помсти" після того, як вони "посперечалися щодо виховання дітей".

Нітрит натрію часто використовують як харчову добавку при консервуванні м'яса, але у великих кількостях він може бути токсичним.

Суд також заявив, що це не перший випадок, коли Ван Юнь труїла людей. Раніше вона купувала нітрит в інтернеті та труїла свого чоловіка, який зазнав незначних ушкоджень.

Один з отруєних дітей помер в січні, провівши в лікарні 10 місяців.

Суд назвав пані Ван "ганебною і злою, а наслідки її злочинів - надзвичайно серйозними, тому вона заслуговує на суворе покарання".

Смертну кару в КНР застосовують частіше, ніж в будь-якій іншій країні. Хоч офіційна статистика досі не повідомляє точної кількості страчених, правозахисні групи кажуть про тисячі випадків.

Вирок - смертельна ін'єкція або розстріл.