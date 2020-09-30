Як боснійська кішка і шотландський зварювальник знайшли одне одного і підкорюють світ

Автор фото, Instagram/1bike1world

Дін Ніколсон залишив роботу, щоб подорожувати світом. Але він не сподівався, що це настільки змінить його життя.

31-річний шотландець працював зварником, але робота в режимі з 9 ранку до 5 вечора почала його гнітити.

Тому він вирішив сісти на велосипед і подивитися світ. Але навіть не сподівався, що з'явиться той, хто принесе кардинальні зміни, - крихітний чотирилапий друг.

Автор фото, Instagram/1bike1world Підпис до фото, Дін Ніколсон і кішка Нала миттєво порозумілися

Дін залишив Шотландію і вирушив в Амстердам. Відвідав Бельгію, Грецію, Швейцарію, Італію, а потім на поромі дістався Хорватії.

Наступним пунктом призначення була Боснія, там він і зустрів маленьку смугасту істоту, яка стала його супутником.

"Був звичайний день. Я їхав велосипедом через великий пагорб до Чорногорії. - згадує Дін у розмові з ВВС. - Раптом почув у себе за спиною нявкання. Це було кошеня. Воно бігло за мною вгору, не залишаючи ні на крок.

Я зупинився, посадив його на кермо велосипеда і вирушив до найближчого міста, щоб дізнатися, чи мала тварина мікрочип.

Виявилось, що це "дівчинка", і вона була не чипована. Тож я подумав: все, вона їде зі мною у цей тур".

Автор фото, Instagram/1bike1world Підпис до фото, Just a cat, a bike and the open road

Автор фото, Instagram/1bike1world Підпис до фото, Нала на канатній дорозі в Батумі, Грузія

Спочатку Дін планував якнайшвидше дістатись Таїланду, але кошеня, яке він назвав Нала, змінило все.

"Вона навчила мене гальмувати і більше насолоджуватись життям. Тепер її потреби - на першому місці, і це уповільнює тур - ми зупиняємось, багато граємось. Якщо бачимо ліс, робимо зупинку, щоб розважитись. Ще вона любить бігати пляжем".

Автор фото, Instagram/1bike1world Підпис до фото, Нала має власний паспорт

Дін і Нала подолали близько 10 тисяч миль.

Зараз перед ними - весь світ, а пухнастий друг навіть диктує маршрут.

Автор фото, Instagram/1bike1world

"Я не міг проїхати через Іран з кішкою Там не дозволяють зупинятися в готелях з тваринами, тому ми пропустили цю країну. Навесні плануємо відвідати Росію".

Куди б вони не їхали, Дін і Нала завжди привертають увагу. Місцеві в захваті від маленького муркотливого пасажира, що подорожує у кошику на передній частині велосипеда або на плечі Діна, якщо погана дорога.

Автор фото, Instagram/1bike1world Підпис до фото, Повітряні кулі в готелі Kelebek Special Cave

Автор фото, Instagram/1bike1world Підпис до фото, Здається, не залишилось нічого, що б ця кішка не спробувала

Люди зупиняють їх, аби подивитись на пухнасту мандрівницю. Нала навіть принесла безкоштовний кухоль пива своєму господарю.

Кішка бачила Албанію і Грецію, побувала на канатній дорозі у Грузії і навіть каталася на каяках.

Вони з Діном стали зірками соцмереж, набравши 800 тисяч підписників в Instagram і отримуючи близько 1000 повідомлень щодня.

А 150 тисяч фоловерів у YouTube дозволяють отримувати гроші з реклами, щоб купувати велосипеди і корм для тварини.

У Нали навіть є власний календар, а тепер і книга, де описані їхні пригоди.

"Ми збираємось провести зиму в Греції, працюючи в притулках для тварин. Навесні поїдемо в Росію, а далі - в Таїланд. Хочу втілити мрію - посидіти на пляжі з кокосом. І з кішкою, звісно".