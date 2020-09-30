Як боснійська кішка і шотландський зварювальник знайшли одне одного і підкорюють світ
Дін Ніколсон залишив роботу, щоб подорожувати світом. Але він не сподівався, що це настільки змінить його життя.
31-річний шотландець працював зварником, але робота в режимі з 9 ранку до 5 вечора почала його гнітити.
Тому він вирішив сісти на велосипед і подивитися світ. Але навіть не сподівався, що з'явиться той, хто принесе кардинальні зміни, - крихітний чотирилапий друг.
Дін залишив Шотландію і вирушив в Амстердам. Відвідав Бельгію, Грецію, Швейцарію, Італію, а потім на поромі дістався Хорватії.
Наступним пунктом призначення була Боснія, там він і зустрів маленьку смугасту істоту, яка стала його супутником.
"Був звичайний день. Я їхав велосипедом через великий пагорб до Чорногорії. - згадує Дін у розмові з ВВС. - Раптом почув у себе за спиною нявкання. Це було кошеня. Воно бігло за мною вгору, не залишаючи ні на крок.
Я зупинився, посадив його на кермо велосипеда і вирушив до найближчого міста, щоб дізнатися, чи мала тварина мікрочип.
Виявилось, що це "дівчинка", і вона була не чипована. Тож я подумав: все, вона їде зі мною у цей тур".
Спочатку Дін планував якнайшвидше дістатись Таїланду, але кошеня, яке він назвав Нала, змінило все.
"Вона навчила мене гальмувати і більше насолоджуватись життям. Тепер її потреби - на першому місці, і це уповільнює тур - ми зупиняємось, багато граємось. Якщо бачимо ліс, робимо зупинку, щоб розважитись. Ще вона любить бігати пляжем".
Дін і Нала подолали близько 10 тисяч миль.
Зараз перед ними - весь світ, а пухнастий друг навіть диктує маршрут.
"Я не міг проїхати через Іран з кішкою Там не дозволяють зупинятися в готелях з тваринами, тому ми пропустили цю країну. Навесні плануємо відвідати Росію".
Куди б вони не їхали, Дін і Нала завжди привертають увагу. Місцеві в захваті від маленького муркотливого пасажира, що подорожує у кошику на передній частині велосипеда або на плечі Діна, якщо погана дорога.
Люди зупиняють їх, аби подивитись на пухнасту мандрівницю. Нала навіть принесла безкоштовний кухоль пива своєму господарю.
Кішка бачила Албанію і Грецію, побувала на канатній дорозі у Грузії і навіть каталася на каяках.
Вони з Діном стали зірками соцмереж, набравши 800 тисяч підписників в Instagram і отримуючи близько 1000 повідомлень щодня.
А 150 тисяч фоловерів у YouTube дозволяють отримувати гроші з реклами, щоб купувати велосипеди і корм для тварини.
У Нали навіть є власний календар, а тепер і книга, де описані їхні пригоди.
"Ми збираємось провести зиму в Греції, працюючи в притулках для тварин. Навесні поїдемо в Росію, а далі - в Таїланд. Хочу втілити мрію - посидіти на пляжі з кокосом. І з кішкою, звісно".