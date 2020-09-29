Мер помер від коронавірусу, але все одно виграв вибори

Автор фото, Reuters

У Румунії мер, який помер від ускладнень коронавірусу, за кілька тижнів після цього отримав переконливу перемогу на місцевих виборах.

Іон Аліман виборов третій поспіль термін на посаді мера Девеселу, села на півдні Румунії з понад трьома тисячами мешканців. Він отримав 64% голосів.

Чиновники заявили, що ім'я вже надрукували на бюлетенях і його не можна було вилучити навіть після того, як чоловік помер у лікарні Бухареста.

Голосування на місцевих виборах у Румунії відбулось 27 вересня.

У селі проведуть нові вибори. Багато жителів після голосування відвідали могилу Іона Алімана, щоб віддати шану.

На відео у соціальних мережах видно, як велика група жителів села збирається навколо надгробної плити пана Алімана.

"Це ваша перемога", - можна почути одного чоловіка на відео.

"Він був для нас справжнім мером", - заявила інша жінка місцевій телекомпанії ProTV, повідомляє Reuters.

"Він захищав село, поважав усі закони. Не думаю, що ми знову отримаємо такого мера, як він".

Автор фото, Reuters

Пан Аліман, колишній морський офіцер, був членом лівої соціал-демократичної партії (PSD). В понеділок йому виповнилося б 57 років.

Його успіх став рідкісним промінчиком хороших новин для PSD. Партія втратила низку міських рад по всій Румунії й програла правоцентристському альянсу USR-PLUS та центристському Ліберальному уряду (PNL), який контролює уряд меншості в країні.

PSD посунули з влади минулого року після того, як уряд отримав вотум недовіри в парламенті на тлі масових акцій протесту та суперечок з Європейським Союзом через судову реформу та корупцію.

Перемога померлого кандидата - не перша в Румунії.

У 2008 році Некулая Іваску переобрали мером міста Войнесті на північному сході країни вже після того, як він помер від хвороби печінки.

Пізніше представники виборчої комісії заявили, що переможцем став його ліберальний конкурент, Георгій Добреску. Це не сподобалося партії PSD, яку представляв Іваску.