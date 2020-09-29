Чоловіка хочуть посадити, бо він залишив негативний відгук на готель

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Американцю Веслі Барнсу, який працює в Таїланді, загрожує два роки позбавлення волі через негативний онлайн-відгук на готель, в якому він зупинявся.

Автори позову намагаються скористатися суворістю місцевого законодавства про наклеп.

Барнс залишив на кількох платформах негативні відгуки, де звинуватив готель The Sea View Resort в тому, що там панує "сучасне рабство".

Адміністрація закладу заявила, що критика на їхню адресу неправдива і завдає шкоди репутації.

Конфлікт між Барнсом та працівниками готелю стався раніше цього року, коли він спробував пронести свою пляшку алкоголю до ресторану - менеджери не дозволяли йому цього зробити.

Незабаром чоловік оприлюднив кілька негативних відгуків на заклад, і за це адміністрація готелю вирішила подати на нього до суду.

Барнс розповів, що згодом його затримала поліція і упродовж двох днів він перебував у в'язниці - поки не вийшов під заставу.

У разі, якщо його визнають винним у порушенні місцевого законодавства про наклеп, Барнсу може загрожувати до двох років позбавлення волі.

За словами чоловіка, через інцидент та розголос навколо нього він вже втратив роботу. Він побоюється можливого ув'язнення - каже, два дні, які він провів у тюрмі, були "жахливими".

Він сподівається, що ще є шанс уникнути судового розгляду й вирішити конфлікт із готелем напряму.

Проте представники готелю розповіли BBC, що до подання позову кілька разів намагалися зв'язатися з Барнсом, аби вирішити проблему полюбовно, але він їх ігнорував.

Після його негативних відгуків, кажуть у The Sea View Resort, вони отримали кілька скасувань бронювань і були змушені вживати заходів - побоювалися, що Барнс продовжить і надалі писати на них негативні відгуки.