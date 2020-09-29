Вірменія заявила, що турецький F-16 збив її літак. Анкара заперечує

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Прессекретар міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що винищувач F-16 військово-повітряних сил Туреччини збив вірменський Су-25.

За її словами, пілот вірменського винищувача загинув.

Водночас голова департаменту комунікацій президента Туреччини заперечив ці повідомлення Вірменії.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що турецькі винищувачі виконують бойові завдання в небі над Карабахом на стороні Азербайджану. Туреччина це так само відкидала.

Азербайджан тим часом повідомив, що саме на його озброєнні немає винищувачів F-16 і що наразі країна взагалі не використовує авіацію.

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У вівторок очільник МЗС Туреччини заявляв, що його країна готова підтримати Азербайджан як дипломатично, "так і на полі бою".

"Хочемо, щоб питання Нагірного Карабаху було вирішене докорінним чином. Ми доклали до цього чимало зусиль, але безуспішно. Ми завжди були поряд з Азербайджаном - і на полі бою, і за столом переговорів".

Бойові дії на кордоні Азербайджану та Вірменії, в районі Нагірного Карабаху, відновилися зранку 27 вересня.

Обидві сторони запровадили військовий стан і звинувачують одна одну в провокації конфлікту.

Нинішня військова конфронтація Вірменії та Азербайджану є найбільшою з 1994 року, коли закінчилася війна між двома країнами. У боях використовують бронетехніку, артилерію, безпілотні апарати та обмежено - авіацію.