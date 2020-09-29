Фокін: жодного підтвердження війни між Україною та Росією не бачив

Автор фото, INSTAGRAM MASHA FOKINA Підпис до фото, Вітольд Фокін та його онука Марія

Заступник керівника української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольд Фокін не бачить прямої участі Росії у конфлікті. Про це він заявив під час засідання комітету парламенту з питань держбудівництва та місцевого самоврядування.

Пана Фокіна запросили на засідання, щоб він прояснив позицію щодо Донбасу, яка останнім часом викликала багато дискусій.

Відповіді та заяви Фокіна під час засідання викликали суперечки та перепалки серед депутатів.

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити постанову, в якій міститься заклик до президента звільнити Вітольда Фокіна.

Немає війни з Росією?

"Я не політик. Зробити якесь визначення цього не можу. Бо жодного підтвердження того, що там йде війна між Україною та Росією, поки що не бачив", - сказав пан Фокін.

Так він відповів на питання, що відбувається зараз на Донбасі й чи це війна з Росією.

При цьому Вітольд Фокін заявив, що на Донбасі проти Збройних сил України воюють бойовики й найманці майже із 30 країн світу. І діють вони за підтримки Росії.

Росію він назвав "контрагентом".

"Вивчив причини основних розбіжностей з нашим основним контрагентом - з Російською Федерацією, і дійшов такої думки: майже п'ятирічне тупцювання на одному місці стали в основному слідством двох причин", - вважає пан Фокін.

Перша - мінські домовленості є необов'язкові до виконання, а друга - попередній президент нібито більше дбав про власні інтереси.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Вітольд Фокін почав працювати після того, як керівником перемовної групи став Леонід Кравчук

Він наполягає, що всі злочинці на Донбасі мають бути покарані згідно із законами України та відповідно до міжнародного права.

Проте амністія на Донбасі мусить бути загальною. "Тільки тоді з неї є якийсь сенс, бо вона деморалізує противника, вона тим самим зберігає сотні і тисячі життів наших воїнів, зберігає їхнє здоров'я", - підкреслив Фокін.

Також пан Фокін дійшов висновку, що альтернативи Мінським угодам сьогодні не існує.

Україна послідовно наполягає, що за бойовиками на Донбасі стоїть Росія, яка напряму підтримує сепаратистів військами.

Росія заперечує це й вимагає від Києва прямих перемовин із самопроголошеними республіками.

Фокін і скандали

87-літній Вітольд Фокін є першим прем'єр-міністром України.

Президент Володимир Зеленський включив пана Фокіна до переговорної групи у серпні 2020 року.

За час на посаді він встиг дати низку суперечливих інтерв'ю, а його онука визнала, що про призначення просила у свого друга, голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Наприкінці літа Вітольд Фокін дав інтерв'ю виданню "Страна", де зробив кілька резонансних заяв.

Він розповів, що виступає за надання особливого статусу всьому Донбасу, включно з територіями, які зараз перебувають під контролем України.

На ці ідеї, озвучені представником України, різко відреагували не лише звичайні користувачі соцмереж, а й низка українських політиків.

В Офісі президента вже запевнили, що не варто сприймати заяви Фокіна як офіційну позицію Києва.

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