Порошенко захворів коронавірусом

Автор фото, Петро Порошенко

Петро Порошенко захворів на коронавірусну хворобу. Про це повідомив сам колишній президент України.

"Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами", - написав пан Порошенко.

Він додав, що зараз лікується вдома.

"За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша", - написав політик.

Петру Порошенку 55 років, він може мати певні проблеми зі здоров'ям, зокрема, цукровий діабет.

Такі хронічні хвороби лікарі називають небезпечними супутниками Covid-19.

У 2014-2019 роках він був п'ятим президентом України. У 2019 році програв у другому турі виборів Володимиру Зеленському.

Порошенко вважається одним з найбагатших бізнесменів України, а найвідоміший його бізнес - корпорація Roshen.

Наразі він є керівником партії "Європейська солідарність", яка має фракцію у Верховній Раді.

Автор фото, AFP

Згідно з останніми опитуваннями, Петро Порошенко має другий президентський рейтинг після Володимира Зеленського.

Партія ЄС також ділить друге та третє місця в рейтингах політичних уподобань українців з ОПЗЖ.

Петро Порошенко бере активну участь в агітаційній кампанії на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Його дружина Марина очолює список ЄС на виборах до Київради.