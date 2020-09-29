Порошенко захворів коронавірусом
Петро Порошенко захворів на коронавірусну хворобу. Про це повідомив сам колишній президент України.
"Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами", - написав пан Порошенко.
Він додав, що зараз лікується вдома.
"За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша", - написав політик.
Петру Порошенку 55 років, він може мати певні проблеми зі здоров'ям, зокрема, цукровий діабет.
Такі хронічні хвороби лікарі називають небезпечними супутниками Covid-19.
У 2014-2019 роках він був п'ятим президентом України. У 2019 році програв у другому турі виборів Володимиру Зеленському.
Порошенко вважається одним з найбагатших бізнесменів України, а найвідоміший його бізнес - корпорація Roshen.
Наразі він є керівником партії "Європейська солідарність", яка має фракцію у Верховній Раді.
Згідно з останніми опитуваннями, Петро Порошенко має другий президентський рейтинг після Володимира Зеленського.
Партія ЄС також ділить друге та третє місця в рейтингах політичних уподобань українців з ОПЗЖ.
Петро Порошенко бере активну участь в агітаційній кампанії на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.
Його дружина Марина очолює список ЄС на виборах до Київради.