Аваков назвав Фокіна махровим ідіотом та негідником: "негайно гнати на пенсію"

Автор фото, УНІАН

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков різко розкритикував останні заяви заступника керівника української делегації на перемовинах у Мінську щодо Донбасу Вітольда Фокіна.

Пан Аваков назвав його "махровим ідіотом" та закликав відправити його на пенсію.

29 вересня Вітольд Фокін під час засідання комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування заявив, що не бачив доказів війни Росії проти України.

"Фокін, на війні, якої, як ви кажете, немає, - загинули тисячі наших військових та цивільних. Скажіть це родинам загиблих від російських градів під Савур-Могилою та Іловайськом. Негідник", - написав пан Аваков у Facebook.

Автор фото, Facebook

"Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати, щонайменше, знову на пенсію", - закликав міністр.

Він вважає, що слова Фокіна останніх тижнів завдають колосальної шкоди країні та викликають гнів українців.

"Их там нет", - це слова Путіна, а не представника України", - вважає пан Аваков.

Арсен Аваков керує МВС з 2014 року й брав участь у багатьох етапах операцій українських силовиків на Донбасі.

Пана Авакова вважають одним з найвпливовіших міністрів в уряді.

Автор фото, INSTAGRAM MASHA FOKINA Підпис до фото, Вітольд Фокін та його онука Марія

Немає війни з Росією?

"Я не політик. Зробити якесь визначення цього не можу. Бо жодного підтвердження того, що там йде війна між Україною та Росією, поки що не бачив", - сказав пан Фокін.

Так він відповів на питання, що відбувається зараз на Донбасі й чи це війна з Росією.

При цьому Вітольд Фокін заявив, що на Донбасі проти Збройних сил України воюють бойовики й найманці майже із 30 країн світу. І діють вони за підтримки Росії.

Росію він назвав "контрагентом".

"Вивчив причини основних розбіжностей з нашим основним контрагентом - з Російською Федерацією, і дійшов такої думки: майже п'ятирічне тупцювання на одному місці стали в основному слідством двох причин", - вважає пан Фокін.

Перша - мінські домовленості є необов'язкові до виконання, а друга - попередній президент нібито більше дбав про власні інтереси.

Скандали Фокіна

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Вітольд Фокін почав працювати після того, як керівником перемовної групи став Леонід Кравчук

87-літній Вітольд Фокін є першим прем'єр-міністром України.

Президент Володимир Зеленський включив пана Фокіна до переговорної групи у серпні 2020 року.

За час на посаді він встиг дати низку суперечливих інтерв'ю, а його онука визнала, що про призначення просила у свого друга, голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Наприкінці літа Вітольд Фокін дав інтерв'ю виданню "Страна", де зробив кілька резонансних заяв.

Він розповів, що виступає за надання особливого статусу всьому Донбасу, включно з територіями, які зараз перебувають під контролем України.

На ці ідеї, озвучені представником України, різко відреагували не лише звичайні користувачі соцмереж, а й низка українських політиків.

В Офісі президента вже запевнили, що не варто сприймати заяви Фокіна як офіційну позицію Києва.