Єрмак: Фокін має піти з ТКГ у Мінську

Автор фото, УНІАН

Заступник керівника української делегації на перемовинах у Мінську щодо Донбасу Вітольд Фокін має піти з посади.

Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Моя особиста позиція - пан Фокін має піти з ТКГ", написав пан Єрмак, коментуючи сьогоднішні слова Фокіна, що той не має доказів агресії Росії щодо України.

Пан Єрмак вказав, що вже сьомий рік триває війна "на нашій землі".

Він нагадав офіційну позицію України.

"Пункт 1. Так, у нас триває війна, в якій Росія - сторона конфлікту, а не спостерігач. І саме через це, а також через анексію Криму Захід застосував проти Росії санкції".

"Пункт 2. Ми наполягаємо на повній деокупації і поверненні усіх наших територій, що тільки і може означати відновлення справжнього миру".

Раніше з жорсткою вимогою звільнити Фокіна виступив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

29 вересня Вітольд Фокін під час засідання комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування заявив, що не бачив доказів війни Росії проти України.

Автор фото, INSTAGRAM MASHA FOKINA Підпис до фото, Вітольд Фокін та його онука Марія

Нещодавно онука Вітольда Фокіна заявила, що вона влаштувала діда у ТКГ й просила про це "свого друга" Андрія Єрмака.

Немає війни з Росією?

"Я не політик. Зробити якесь визначення цього не можу. Бо жодного підтвердження того, що там йде війна між Україною та Росією, поки що не бачив", - сказав пан Фокін.

Так він відповів на питання, що відбувається зараз на Донбасі й чи це війна з Росією.

При цьому Вітольд Фокін заявив, що на Донбасі проти Збройних сил України воюють бойовики й найманці майже із 30 країн світу. І діють вони за підтримки Росії.

Росію він назвав "контрагентом".

"Вивчив причини основних розбіжностей з нашим основним контрагентом - з Російською Федерацією, і дійшов такої думки: майже п'ятирічне тупцювання на одному місці стали в основному слідством двох причин", - вважає пан Фокін.

Перша - мінські домовленості є необов'язкові до виконання, а друга - попередній президент нібито більше дбав про власні інтереси.