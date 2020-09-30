"Ти замовкнеш, чоловіче?" Як пройшли перші дебати Трампа та Байдена

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У Клівленді в американському штаті Огайо минулої ночі відбулися перші дебати кандидатів у президенти США Дональда Трампа і Джо Байдена.

Загалом під час дебатів обговорювали шість тем: попередній політичний досвід кандидатів, призначення у Верховний Суд, пандемію коронавірусу, расові протести в американських містах, економічну ситуацію, чесність майбутніх виборів.

На обговорення кожної теми відводилося по 15 хвилин, а на репліки кожного з кандидатів - по дві хвилини.

Під час дебатів кандидат республіканців Трамп і кандидат демократів Байден неодноразово перебивали один одного і модератора заходу, ведучого Fox News Кріса Воллеса, а також влаштовували перепалки щодо кожної теми, яку обговорювали, називали один одного брехуном. Під час розмови про родину Байдена, той назвав чинного президента США "клоуном".

У якийсь момент модератору навіть довелося підвищити голос, а Байден попросив Трампа "замовкнути".

Кандидати так і не потисли один одному руки, хоча це може бути пов'язано з пандемією коронавірусу.

"Це ти брехун"

Спілкування почалося з перепалки щодо питань охорони здоров'я.

Дональд Трамп звинуватив свого суперника в тому, що він начебто залежить від соціалістів в Демократичній партії, які збираються домінувати над ним.

"Зараз я - Демократична партія", - зазначив Байден.

Він назвав чинного президента США найгіршим в історії та брехуном: "Я тут не для того, щоб викривати його брехню. Всі знають, що він брехун".

"Джо, це ти брехун", - відповів Трамп.

Під час обговорення теми Верховного Суду Дональд Трамп захищав свою ініціативу якнайшвидше призначити нову суддю, аби посилити у найвищому суді країни більшість суддів з консервативними поглядами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Модератору довелося докласти великих зусиль, аби дебати не перетворилися у суцільний хаос

Трамп також зажадав, щоб Байден опублікував список своїх кандидатів до Верховного суду.

"Ти замовкнеш, чоловіче?" - відповів кандидат демократів.

"Хто в твоєму списку, Джо?" - знову запитав Трамп.

Модератор Кріс Воллес втрутився, щоб продовжити обговорення.

Коронавірус

Байден засудив політику Трампа щодо боротьби з пандемією коронавірусу, в результаті якої померли вже понад 200 тисяч американців. На думку кандидата демократів, чинного президента США більше цікавила ситуація на фондовому ринку.

"Багато людей померли, і набагато більше помруть, якщо він не стане набагато розумнішим", - сказав Байден.

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"Ніколи не використовуй слово "розумний" щодо мене, Джо, ніколи. У тобі немає нічого розумного", - відповів Трамп. На його думку, якби Байден керував під час пандемії, померли б мільйони людей.

Трамп також оголосив, що до появи вакцини від вірусу залишаються лічені тижні. Байден у відповідь посміхнувся.

Расові протести

Під час дебатів щодо расових протестів на вулицях американських міст Джо Байден звинуватив Трампа, що він зробив усе, щоб збільшити расову ненависть у країні.

Дональд Трамп згадав, що його опонент, підтримуючи законопроєкт про злочини 1994 року, назвав афроамериканців "суперхижаками".

Демократ заперечив це. У 1993 році Байден був головою Комітету судової влади Сенату і попереджав про "хижаків на наших вулицях", які "виходять за межі дозволеного". Ухвалений 1994 року законопроєкт, який підтримував Байден, зробив покарання за злочини більш жорсткими, і більше афроамериканців стали потрапляти до в'язниць.

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Модератор запитав пана Трампа, чи готовий він засудити прибічників вищості білої раси.

"Звичайно. Я готовий це зробити", - відповів президент США.

"Тоді зробіть це, сер", - сказав модератор.

Після короткої паузи пан Трамп сказав: "Ви хочете їм зателефонувати, як ви хочете їх назвати? Дайте мені ім'я, кого ви хочете, щоб я засудив?"

Модератор згадав ультраправе угруповання "Горді хлопці".

Чинний президент США закликав їх "відійти і очікувати".

"Я вам скажу, що хтось повинен щось зробити щодо антифа та лівих. Це не проблема з правими, проблема з лівими", - додав Трамп.

"Найгірша робота у США"

Під час дебатів Трамп і Байден також надали оцінку діяльності один одного.

"За 47 місяців (на посаді президента - Ред.) я зробив більше, ніж ви за 47 років", - зазначив чинний президент США.

Байден відповів дещо пізніше: "За цього президента ми стали слабшими, більш хворими, біднішими, більш розділеними і більш агресивними".

ЗМІ відзначають запеклий і сповнений злоби характер дебатів між двома кандидатами.

"Модерування цього престижного заходу в прайм-тайм можливо було найгіршою роботою у США у вівторок увечері", - вважає кореспондент BBC в Північній Америці Ентоні Зурхер.

До виборів, які відбудуться 3 листопада, дебати між кандидатами в президенти США мають пройти ще двічі у жовтні. Під час однієї з зустрічей кандидати обговорюватимуть питання зовнішньої політики, та, ймовірно, дискутуватимуть щодо України.