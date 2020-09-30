"Женіть з ганьбою!" Соцмережі про заяву Фокіна

Автор фото, INSTAGRAM MASHA FOKINA Підпис до фото, Вітольд Фокін та його онука Марія

29 вересня заступник керівника української делегації на перемовинах в Мінську Вітольд Фокін під час засідання одного з комітетів Верховної Ради заявив, що не бачив доказів війни Росії проти України.

Ця заява викликала жорстку критику та глузування у соцмережах. Низка чиновників та опозиційних політиків закликали 87-річного Вітольда Фокіна, який 30 років тому був прем'єром України, піти у відставку.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також заявив, що Фокін має піти з перемовин.

Зранку 30 вересня заяву Фокіна офіційно прокоментували в Офісі президента.

"Неприємно вражені особистими оцінками та коментарями, які дав перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін", - йдеться в заяві.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Вітольд Фокін (праворуч) очолював уряд України у 1990-1992 роках, а цього року Володимир Зеленський призначив його до тристоронньої контактної групи. На фото він разом з Борисом Патоном у 2011 році

В Офісі президента зазначили, що заявам Фокіна вже надали "належну оцінку".

Одкровення Фокіна

Депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська розповіла у Facebook, що саме говорив Фокін депутатам. Вона також повідомила про збір підписів серед депутатів про відкликання Фокіна з тристоронньої контактної групи.

За словами Бобровської, Фокін говорив депутатам, що "ніколи не був і не буде ворогом Росії", а "живого Зеленського не бачив - тільки на екрані".

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"Сліпий дурень"

Заява Фокіна розлютила деяких чиновників.

"Фокін, на війні, якої, як ви кажете, немає, - загинули тисячі наших військових та цивільних. Скажіть це родинам загиблих від російських градів під Савур-Могилою та Іловайськом. Негідник", - написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

"Махрового ідіота не можна приховати за старістю. Негайно гнати, щонайменше, знову на пенсію", - додав Аваков.

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Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос назвав Фокіна "сліпим дурнем" і "маразматиком", а також закликав Володимира Зеленського "гнати його з ганьбою".

"Фокін - це щур, що виліз з-під лавки, який ... у стінах Верховної Ради нам всім показав справжнє лице "п'ятої колони", - написав Кривонос у Facebook.

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Ексочільник МЗС Павло Клімкін висловив припущення, що Вітольдом Фокіним маніпулюють, але своєю заявою він перейшов моральну межу.

"Для кожного з нас - це більше, ніж ляпас. Загалом Фокін стане в нас скоро нецензурним словом, мені інших "Фокіних" реально шкода", - наголосив пан Клімкін.

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Політолог Володимир Фесенко вважає, що слова пана Фокіна зовсім не відповідають позиції України на перемовинах у Мінську, і складається враження, що він не помітив подій 2014 року.

"Дідусю" пора йти. Він залишився в минулому і так і не зрозумів, що відбулося в 2014 році. Можливо, тому що дивиться на конфлікт на Донбасі крізь екран медведчуковських каналів, а можливо й російського телебачення", - вважає політолог.

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Відповідальність Єрмака і Зеленського

У соцмережах звернули увагу на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який закликав Фокіна піти з перемовин.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва вважає, що у відставку має піти саме пан Єрмак.

"Як людина, яка відкопує зі склепів і смітників усіх цих фокіних, тищенків...", - пояснює вона.

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Натомість депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко звернула увагу на те, що саме Володимир Зеленський призначив Фокіна до тристоронньої контактної групи.

"А де сам Зе? Повернувся з Вінниці? Не загубився?", - запитує вона.

"Наближається катастрофа, Україну перестають сприймати серйозно", - вважає пані Геращенко.

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"Котлетно-пенсіонерський пасьянс"

Слова Фокіна також викликали глузування у соцмережах.

"Якщо щось виглядає як качка, плаває як качка і крякає як качка, то жодного підтвердження, що це качка немає", - спробував перефразувати ветерана української політики журналіст Михайло Ткач.

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А так жартує про Фокіна колишній народний депутат Віталій Чепинога.

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Політолог Євген Магда взагалі назвав те, що відбувається навколо тристоронньої контактної групи, "котлетно-пенсіонерським пасьянсом".

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