Зеленський звільнив Фокіна

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Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вітольда Фокіна з тристоронньої контактної групи.

"Вітольд Фокін виведений зі складу делегації України в ТКГ та увільнений від виконання обов'язків першого заступника глави делегації", - йдеться в заяві Офісу президента.

Низка політиків та чиновників закликали відправити у відставку Вітольда Фокіна через його вчорашню заяву у Верховній Раді про те, що він не побачив доказів війни Росії проти України.

Зокрема, з таким закликом звернулися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

Пан Кривонос назвав Фокіна "сліпим дурнем" і "маразматиком", а також закликав Володимира Зеленського "гнати його з ганьбою".

Позиція Зеленського

У повідомленні Офісу президента зазначається, що, на думку Володимира Зеленського, всі, хто виступають від імені України, мають керуватися у діяльності та заявах її національними інтересами.

"Президент констатував, що Вітольд Фокін відступив передусім від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави", - йдеться у заяві.

Президент України наголосив, що делегація на перемовинах у Мінську має працювати над поверненням "виключно на українських умовах" усіх тимчасово окупованих територій, які контролює Росія, і над встановленням тривалого миру.

"Потрібно вивести з України всі незаконні збройні формування, їхню військову техніку, провести повну деокупацію та повернути Україні контроль над частиною кордону з Росією. Тільки це може бути шляхом до справжнього миру", - йдеться в заяві Офісу президента.

Скандал з призначенням

У серпні президент Володимир Зеленський пояснив рішення про призначення Фокіна тим, що він родом з Донбасу, тож буде голосом "проукраїнського Донбасу" на переговорах.

Втім, 13 вересня у програмі "Світське життя з Катериною Осадчою" онучка Фокіна Марія зробила несподіване зізнання. За її словами, саме вона познайомила свого дідуся з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, з яким її начебто пов'язує давня дружба.

Марія Фокіна народилася 1986 року в родині радянської партійної еліти. Її дідусь Вітольд Фокін обіймав керівні посади спершу в Українській РСР, а згодом став першим прем'єр-міністром вже у незалежній Україні.

Щоправда, керував урядом він недовго - лише до жовтня 1992 року.

Автор фото, INSTAGRAM MASHA FOKINA Підпис до фото, Вітольд Фокін з онукою

Відтоді він зник з великої української політики аж до 2020 року, коли раптово його призначили заступником керівника української делегації у тристоронній контактній групі у Мінську, яка займається врегулювання конфлікту на Донбасі.