Нагірний Карабах: удари авіації та заяви про оточення

Автор фото, Міноборни Азербайджану

Вірменія заявляє про авіаудари азербайджанських військово-повітряних сил на півночі Нагірного Карабаху. Там також кажуть, що у повітрі знаходяться турецькі винищувачі.

Азербайджан у відповідь заперечує участь турецьких сил у конфлікті.

Також азербайджанці кажуть про оточення вірменського угруповання на одному з напрямів.

Так у Нагірному-Карабаху триває четвертий день боїв.

Авіаудари

Автор фото, Міноборони Вірменії Підпис до фото, Вірмени звинувачують турецьку авіацію у підтримці азербайджанців

"Сили Азербайджану завдають бомбових ударів по позиціях Армії оборони Карабаху в північному напрямку. Застосовуються безпілотники турецького виробництва. У повітрі знаходяться турецькі винищувачі F-16", - написала речниця міноборони Вірменії Шушан Степанян.

У Вірменії також кажуть, що авіація противника діє за межами зони враження протиповітряних сил Карабаху, використовуються ракети системи "повітря-поверхня" дальнього радіусу дії.

Крім того, вірмени стверджують, що пілоти переговорюються турецькою мовою.

Шушан Степанян повідомила, що артилерійські бої тривають по всій лінії фронту в Карабасі, а вночі біля "столиці" невизнаної республіки збили два азербайджанські безпілотники.

Пропустити Twitter допис, 1 ￼ Along the entire length of the Artsakh frontline there is artillery fire at the moment. At night two UAVs of the opponent was shot in the air of Stepanakert. pic.twitter.com/j4pYniOnUe — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 30, 2020 Кінець Twitter допису, 1

Вірмени опублікували, як стверджують, відео знищення ворожого гелікоптера.

Також міноборони Вірменії опублікувало фото свого збитого штурмовика Су-25.

Там кажуть, його збили турецькі сили.

"Виконував у повітряному просторі Вірменії - Варденіському районі - бойові завдання по протидії повітряним нальотам азербайджанської авіації на військові і цивільні об'єкти, розташовані на території Респбуліки Врменії. Загинув пілот Збройних сил РА майор Валерій Данелін", - написали у вірменському оборонному відомстві.

Автор фото, Міноборони Вірменії

Заяви про оточення

Напередодні Єреван вже заявляв про те, що турецький винищувач збив вірменський Су-25.

Азербайджанська влада у відповідь заявляла, що це не так.

Автор фото, Міноботони Азербайджану Підпис до фото, Азербайджанці періодично публікують відео, як вони стверджують, знищення ворожих танків безпілотниками

"Турецькі військово-повітряні сили жодним чином не беруть участі у бойових діях. Сьогодні з урахуванням сучасних технологій складно щось приховати, легко перевірити, що це чергова провокація", - заявив у ефірі телеканалу "Россия 1" президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Водночас Міноборони Азербайджану говорить про оточення угруповання вірменських сил на Агдере-Тертерському напрямку.

"Ведеться операція зі знищення взятих в оточення вірменських сил артилерійським вогнем і зачистці місцевості на Агдере-Тертерському напрямку фронту", - цитує повідомлення російський Інтерфакс.

Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Раніше Азербайджан заявляв про оточення вірменського гарнізону міста Мардакерт, якому начебто запропонували здатися. Ті дані так і не підтвердилися.

Азербайджанське Міноборони також опублікувало відео, як реактивна система залпового вогню веде обстріл "на підмогу штурмовим підрозділам".

У російських Telegram каналах військової тематики одразу з'явилася інформація про те, що мова йде про системи "Бастіон-1" українського виробництва.

Утім, "Бастіон-1" робили на шасі "КрАЗУ" й інформації про те, чи продавали їх Азербайджану, немає. Водночас зображені на відео РСЗВ, скоріше за все, розміщені на шасі "Уралу".

Різні дані про втрати

Сторони конфлікту продовжують заявляти про значні втрати у живій силі та техніці супротивника, замовчуючи при цьому або даючи не повну інформацію про власні.

Міноборони Азербайджану вранці в середу заявило, що за три дні боїв збройні сили Вірменії нібито втратили до 2,3 тис. убитими і пораненими (а також 130 танків та іншої важкої техніки, понад 200 артилерійських й інших установок, до 25 засобів протиповітряної оборони).

А Міноборони Вірменії напередодні заявило, що з початку бойових дій Азербайджан нібито втратив убитими 790 військовослужбовців, 1,9 тис. поранено (а також підбито 137 азербайджанських танків, 72 безпілотника, сім вертольотів і один літак Ан-2).

Заступник міністра оборони невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" Артур Саркісян у вівторок стверджував, що тільки за той день "знищено 17 танків, чотири бронетранспортери, три одиниці інженерно-технічної бронетехніки, 13 безпілотників, понад 500 військовослужбовців"

Обидві сторони повідомляють, що бої тривають, та рапортують про свої успіхи.

Заяви Туреччини

Турецькі офіційні особи продовжують висловлюватися на підтримку Азербайджану.

"Підтримуємо Україну з питання Криму, Грузію - і ми маємо рацію. Точно так само підтримуємо і Азербайджан. Якщо буде потрібно, ми допоможемо, але зараз бачимо, що можливостей Азербайджану вистачає", - заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю агенції Anadolu.

"У нас військове співробітництво з ним, і Азербайджан отримав все необхідне йому від інших країн, від нас в тому числі, і це його право. На полі бою ми можемо допомогти, якщо виникне така необхідність", - додав турецький міністр.

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