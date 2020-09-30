У Києві побили співробітницю посольства США. Вона померла

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У лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вул. Толбухіна, що в Шевченківському районі Києва, перехожі виявили непритомну жінку з травмою голови.

Як повідомили у пресслужбі поліції Києва, жінку госпіталізували, але згодом вона померла.

При огляді речей в неї виявили посвідчення співробітниці посольства США.

На сайті американського посольства будь-яка інформація щодо інциденту відсутня.

Правоохоронці на місці події з'ясовують усі обставини інциденту.

Зокрема, поліція встановила, що до побиття жінки може бути причетний чоловік 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям.

Його пошуки тривають.

Поліція також встановлює свідків та очевидців події.