На Марсі знайшли три підземних озера. Чи є в них життя?
Три підземних озера виявили в районі Південного полюса Марса за допомогою радара автоматичної міжпланетної станції Європейського космічного агентства Mars Express. Раніше, в 2018 році, там вже знайшли одне таке озеро.
Оскільки наявність води є ключовою умовою існування життя, її відкриття на будь-якому космічному тілі привертає особливу увагу. Однак, як припускають вчені, вода в марсіанських озерах настільки солона, що в ній не виживуть і найстійкіші мікроби.
Оскільки атмосфера Марса дуже розріджена, а температури нижчі, ніж в Антарктиці, на його поверхні води в рідкому стані бути не може. Озера лежать на глибині приблизно півтора кілометра під полярною шапкою з льоду і піску.
Міцна ропа
Оскільки і там температура тримається на рівні значно нижчій за точку замерзання, дослідники пояснюють рідкий стан води високим вмістом в ній солей.
Експерименти показали, що вода, насичена солями магнію і перхлорату кальцію, перетворюється на лід при 123 °C.
"Ці досліди продемонстрували, що солоні водойми можуть існувати протягом цілих геологічних періодів навіть при температурах, типових для полярних районів Марса, - говорить співавтор дослідження Граціела Капрареллі з університету штату Південний Квінсленд в Австралії. - Але виникнення і збереження таких підземних озер вимагає високої солоності".
Розглянули з орбіти
Відкриття зробили за допомогою радара Marsis на борту орбітальної станції Mars Express, що обертається навколо Червоної планети з грудня 2003 року.
Радар використовує технологію, що застосовують для вивчення підлідних озер в Антарктиді, Гренландії і Канаді, адаптовану до умов Марса.
"Найімовірніше пояснення наявних даних полягає в тому, що інтенсивність відбиття від поверхні Марса зростає в місцях, де є великі резервуари з рідиною", - говорить Себастьян Лауро з університету Тре в Римі.
У 2018 році, аналізуючи інформацію від Marsis, дослідники припустили існування в районі Південного полюса підземного озера завдовжки близько 20 км.
Це відкриття ґрунтується на 29 замірах, зроблених в 2012-2015 роках. Зараз міжнародна група дослідників, багато з яких працювали і в 2018 році, додатково проаналізувала дані ще 134 замірів за період з 2010 по 2019 рік.
"Ми не лише підтвердили початкове відкриття, але й знайшли ще три озера меншого розміру, що оточують основний, - каже Олена Петтінеллі з університету Тре. - Через обмежені технічні можливості радара і його віддаленість від марсіанської поверхні, ми не можемо впевнено сказати, чи пов'язані вони між собою".
Сліди ранніх форм життя
Чи може існувати в озерах будь-яка форма життя, залежить від ступеня їхньої солоності. На Землі в дуже солоних водоймах виживає тільки особливий тип бактерій - галофіли.
"Виникнення єдиного підлідного озера можна було б віднести на рахунок якихось виняткових обставин, наприклад, наявності поруч прихованого під крижаною шапкою вулкана. Але відкриття цілої системи озер свідчить про те, що їхнє формування - процес відносно простий і поширений, і що такі озера, ймовірно, існували протягом значної частини історії Марса", - говорить науковий керівник програми Marsis Роберто Ороса.
"Тому в них можуть зберегтися сліди тих форм життя, які були на Марсі, коли там були щільна атмосфера, тепліший клімат, вода на поверхні планети, і умови нагадували ті, що були на Землі в ранній період", - вважає вчений.