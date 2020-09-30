На Марсі знайшли три підземних озера. Чи є в них життя?

Автор фото, Esa / ATG Medialab / DLR / FU Berlin Підпис до фото, Озера виявили завдяки даним, зібраним станцією Mars Express

Три підземних озера виявили в районі Південного полюса Марса за допомогою радара автоматичної міжпланетної станції Європейського космічного агентства Mars Express. Раніше, в 2018 році, там вже знайшли одне таке озеро.

Оскільки наявність води є ключовою умовою існування життя, її відкриття на будь-якому космічному тілі привертає особливу увагу. Однак, як припускають вчені, вода в марсіанських озерах настільки солона, що в ній не виживуть і найстійкіші мікроби.

Оскільки атмосфера Марса дуже розріджена, а температури нижчі, ніж в Антарктиці, на його поверхні води в рідкому стані бути не може. Озера лежать на глибині приблизно півтора кілометра під полярною шапкою з льоду і піску.

Міцна ропа

Оскільки і там температура тримається на рівні значно нижчій за точку замерзання, дослідники пояснюють рідкий стан води високим вмістом в ній солей.

Автор фото, Nature Підпис до фото, Основне озеро оточене трьома водоймами менших розмірів

Експерименти показали, що вода, насичена солями магнію і перхлорату кальцію, перетворюється на лід при 123 °C.

"Ці досліди продемонстрували, що солоні водойми можуть існувати протягом цілих геологічних періодів навіть при температурах, типових для полярних районів Марса, - говорить співавтор дослідження Граціела Капрареллі з університету штату Південний Квінсленд в Австралії. - Але виникнення і збереження таких підземних озер вимагає високої солоності".

Розглянули з орбіти

Відкриття зробили за допомогою радара Marsis на борту орбітальної станції Mars Express, що обертається навколо Червоної планети з грудня 2003 року.

Автор фото, ESA/DLR/FU Berlin / Bill Dunford Підпис до фото, Значні запаси рідкої води виявили під шапкою Південного полюса Марса

Радар використовує технологію, що застосовують для вивчення підлідних озер в Антарктиді, Гренландії і Канаді, адаптовану до умов Марса.

"Найімовірніше пояснення наявних даних полягає в тому, що інтенсивність відбиття від поверхні Марса зростає в місцях, де є великі резервуари з рідиною", - говорить Себастьян Лауро з університету Тре в Римі.

У 2018 році, аналізуючи інформацію від Marsis, дослідники припустили існування в районі Південного полюса підземного озера завдовжки близько 20 км.

Це відкриття ґрунтується на 29 замірах, зроблених в 2012-2015 роках. Зараз міжнародна група дослідників, багато з яких працювали і в 2018 році, додатково проаналізувала дані ще 134 замірів за період з 2010 по 2019 рік.

"Ми не лише підтвердили початкове відкриття, але й знайшли ще три озера меншого розміру, що оточують основний, - каже Олена Петтінеллі з університету Тре. - Через обмежені технічні можливості радара і його віддаленість від марсіанської поверхні, ми не можемо впевнено сказати, чи пов'язані вони між собою".

Сліди ранніх форм життя

Чи може існувати в озерах будь-яка форма життя, залежить від ступеня їхньої солоності. На Землі в дуже солоних водоймах виживає тільки особливий тип бактерій - галофіли.

"Виникнення єдиного підлідного озера можна було б віднести на рахунок якихось виняткових обставин, наприклад, наявності поруч прихованого під крижаною шапкою вулкана. Але відкриття цілої системи озер свідчить про те, що їхнє формування - процес відносно простий і поширений, і що такі озера, ймовірно, існували протягом значної частини історії Марса", - говорить науковий керівник програми Marsis Роберто Ороса.

"Тому в них можуть зберегтися сліди тих форм життя, які були на Марсі, коли там були щільна атмосфера, тепліший клімат, вода на поверхні планети, і умови нагадували ті, що були на Землі в ранній період", - вважає вчений.