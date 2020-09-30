Перший у світі пацієнт, що здолав ВІЛ, помер від раку

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Перший у світі пацієнт, якого вдалося вилікувати від ВІЛ, помер від раку. Йому було 54 роки.

Американець Тімоті Браун (відомий як "берлінський пацієнт") отримав імунітет до ВІЛ після пересадки кісткового мозку в 2007 році. Його вважали першим у світі пацієнтом, що подолав хворобу.

Вірус не повернувся навіть після відмови від противірусних препаратів, і ВІЛ у Брауна більше не виявляли до кінця життя.

Міжнародне товариство боротьби зі СНІДом заявляло, що цей випадок дав світу надію на те, що лікування ВІЛ можливе.

ВІЛ у Брауна діагностували в 1995 році, коли він навчався в університеті в Берліні. У 2007 році у нього виявили рак крові, відомий як гострий мієлоїдний лейкоз.

Йому зробили пересадку кісткового мозку від донора, чий геном містив мутації в генах CXCR4 і CCR5, що позбавляють вірус можливості атакувати імунні клітини або значно уповільнюють його поширення.

Стійкість до ВІЛ

CCR5 - це набір генетичних рецепторів, що створюють двері, через які потрапляє вірус імунодефіциту та інфікує клітини організму людини.

Мутації ж CCR5 чинять опір ВІЛ.

Після лікування рівень ВІЛ в крові Брауна впав до невизначеного рівня, і він більше не потребував антиретровірусної терапії. Фактично він був "здоровий".

Але лейкемія повернулася на початку цього року, вона вразила головний і спинний мозок.

Після 5 місяців боротьби з лейкемією Браун помер.

"З великим сумом повідомляю, що Тімоті помер ... в оточенні друзів після п'ятимісячної боротьби з лейкемією, - написав у Facebook його партнер Тім Хьоффген. - Він присвятив життя тому, щоб розповісти історію свого лікування від ВІЛ, і став послом надії".

Ближче до зцілення?

Лікування Брауна було надто ризикованим і агресивним, щоб його можна було застосовувати в загальній практиці. Цей підхід також є надто дорогим для 38 мільйонів хворих, більшість з яких живуть в країнах Африки на південь від Сахари, де темпи поширення ВІЛ - найвищі.

Однак історія Брауна дала надію на одужання.

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На початку цього року лікарі підтвердили повне одужання від ВІЛ другої в історії людини - 40-річного британця Адама Кастільєхо. Він став відомий як "лондонський пацієнт".

Кастільєхо жив з діагнозом з 2003 року. Перемогти ВІЛ чоловіку допомогла пересадка стовбурових клітин кісткового мозку, яку йому зробили в рамках лікування раку.

"Хоч випадки Тімоті і Адама не є життєздатною великомасштабною стратегією лікування, вони стали вирішальним моментом у пошуках ліків проти ВІЛ", - сказала професорка Шерон Левін, директорка Інституту Доерті в Мельбурні, Австралія.