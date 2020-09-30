Бій без правил. Як відбувалися дебати Трампа і Байдена

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Таких президентських дебатів Америка ще не бачила.

Кандидати відкрито висміювали одне одного, лаяли, перебивали та вивертали брудну білизну.

Чинний президент Дональд Трамп нагадав про колишню наркозалежність сина Джо Байдена.

А той у відповідь на багаторазове перебивання попросив Трампа стулити пельку.

Попереду в кандидатів ще двоє дебатів.

Вибори президента Сполучених Штатів відбудуться 3 листопада. Поки що в рейтингах лідирує кандидат від Демократичної партії, колишній віцепрезидент Джо Байден.

Втім, виборча система США залишає можливість для перемоги навіть тому кандидату, який не набере найбільше голосів, а виграє у так званих swing states - штатах, де демократи та республіканці мають майже однакові шанси на перемогу.