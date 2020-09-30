Іноді гучний звук - це не вибух. Що налякало сьогодні Париж?
Близько півдня у Парижі почули звук, який дуже нагадав потужний вибух. Його чули навіть у передмісті.
Парижани почали питати в соцмережах, що сталося. Париж знає, що таке теракти. Деякі інформаційні агенції навіть відразу повідомили про вибух.
Однак, виявилося, що це зовсім не так. Поліція написала в Twitter, що нічого небезпечного не сталося.
Просто над містом пролетів винищувач, який подолав надзвуковий бар'єр.
Це призвело до гучного звуку. Люди писали у соцмережах, що у центрі міста земля буквально ходила під ногами.
"Якийсь вибух або дуже гучний звук. Я не знаю, що це було", - написав у Twitter Рорі Малхолланд.
Some sort of explosion or very loud bang just heard in central Paris. No idea what it might have been pic.twitter.com/byk0IIw7uF— Rory Mulholland (@mulhollandrory) September 30, 2020
Кінець Twitter допису, 1
Перелякані парижани кричали один одному з вікон: "Що це було?".
Через цей гучний звук навіть призупинили тенісний матч на турнірі "Ролан Гаррос", де грали Стен Ваврінка і Домінік Кьопфер.
Влада повідомляє, що винищувач "Рафаль" отримав дозвіл на політ з надзвуковою швидкістю для перехоплення пасажирського літака, який втратив зв'язок з авіадиспетчерами. Що це за літак, не повідомляють.
У соцмережах з інциденту почали жартувати.
So this is what caused that huge bang in paris ! https://t.co/0XSVymbFzx— Rory Mulholland (@mulhollandrory) September 30, 2020
Кінець Twitter допису, 2
Не вперше
Схожі інциденти з подоланням звукового бар'єра бойовими літаками над густонаселеною місцевістю вже відбувалися.
Наприклад, над британським містом Белфаст у 2012 році і над околицями Лондона в 2014 році.
Збройні сили деяких країн використовують такі сильні звуки, від яких трясуться стіни, вікна і закладає вуха у людей, для залякування ворожого населення.
Так, ВПС Ізраїлю застосовували подібну тактику в Лівані та в секторі Газа.