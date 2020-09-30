Іноді гучний звук - це не вибух. Що налякало сьогодні Париж?

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Близько півдня у Парижі почули звук, який дуже нагадав потужний вибух. Його чули навіть у передмісті.

Парижани почали питати в соцмережах, що сталося. Париж знає, що таке теракти. Деякі інформаційні агенції навіть відразу повідомили про вибух.

Однак, виявилося, що це зовсім не так. Поліція написала в Twitter, що нічого небезпечного не сталося.

Просто над містом пролетів винищувач, який подолав надзвуковий бар'єр.

Це призвело до гучного звуку. Люди писали у соцмережах, що у центрі міста земля буквально ходила під ногами.

"Якийсь вибух або дуже гучний звук. Я не знаю, що це було", - написав у Twitter Рорі Малхолланд.

Пропустити Twitter допис, 1 Some sort of explosion or very loud bang just heard in central Paris. No idea what it might have been pic.twitter.com/byk0IIw7uF — Rory Mulholland (@mulhollandrory) September 30, 2020 Кінець Twitter допису, 1

Перелякані парижани кричали один одному з вікон: "Що це було?".

Через цей гучний звук навіть призупинили тенісний матч на турнірі "Ролан Гаррос", де грали Стен Ваврінка і Домінік Кьопфер.

Влада повідомляє, що винищувач "Рафаль" отримав дозвіл на політ з надзвуковою швидкістю для перехоплення пасажирського літака, який втратив зв'язок з авіадиспетчерами. Що це за літак, не повідомляють.

У соцмережах з інциденту почали жартувати.

Пропустити Twitter допис, 2 So this is what caused that huge bang in paris ! https://t.co/0XSVymbFzx — Rory Mulholland (@mulhollandrory) September 30, 2020 Кінець Twitter допису, 2

Не вперше

Схожі інциденти з подоланням звукового бар'єра бойовими літаками над густонаселеною місцевістю вже відбувалися.

Наприклад, над британським містом Белфаст у 2012 році і над околицями Лондона в 2014 році.

Збройні сили деяких країн використовують такі сильні звуки, від яких трясуться стіни, вікна і закладає вуха у людей, для залякування ворожого населення.

Так, ВПС Ізраїлю застосовували подібну тактику в Лівані та в секторі Газа.