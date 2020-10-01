Пожежі на Луганщині. Четверо загиблих, вогонь поширився на 10 тисяч гектарів

Автор фото, ДСНС

Станом на ранок 1 жовтня пожежі на Луганщині охопили територію в майже 10 тисяч гектарів. Четверо людей загинули, ще троє госпіталізовані, розповів очільник області Сергій Гайдай.

Нинішню ситуацію він назвав "дуже складною". За його словами, у вогняному колі опинилися вже 11 селищ, зокрема ті, що розташовані у безпосередній близькості до Сєвєродонецька.

Вогнем пошкоджені десятки приватних будинків та інших споруд.

У селі Муратове, приміром, вогнем пошкоджено 26 приватних будинків. Звідти вже евакуювали кілька десятків місцевих жителів.

У ДСНС кажуть, що найскладніша ситуація склалася уздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

Автор фото, ДСНС

Автор фото, Ірина Венедіктова / Facebook

Автор фото, ДСНС

"Ворожі збройні провокації"

До боротьби з пожежами наразі залучено 1 229 людей та 204 одиниці техніки. Процес гасіння ускладнює сильний вітер, розповідають в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації.

Про масштабні пожежі одразу в кількох районах Луганщини рятувальники повідомили 30 вересня.

Їх причиною могло стати загоряння сухої трави та очерету, розповідали в ДСНС вчора. Через сильний вітер вогонь дуже швидко поширювався.

Водночас сьогодні у штабі ООС заявили, що пожежі "спричинені ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль".

Напередодні ввечері генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж порушили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Тривають невідкладні слідчі дії.

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