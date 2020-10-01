Під портретом Мони Лізи знайшли прихований ескіз

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Французький вчений Паскаль Котт заявив, що виявив під портретом Мони Лізи прихований ескіз, про який раніше нічого не було відомо.

Використовуючи апаратуру власного виробництва, Котт знайшов сліди ескізу, зробленого в техніці спольверо (spolvero). Це означає, що Леонардо да Вінчі переніс зображення на дерев'яну панель вугіллям - через отвори, зроблені в лініях ескізу, як через трафарет.

Сліди вугілля Котт виявив біля руки та лінії волосся на голові Мони Лізи. Дослідник вважає, що художник у процесі змінив позу своєї героїні, повернувши її голову безпосередньо до глядача.

Окрім того, каже Котт, на прихованому ескізі у волоссі Джоконди є шпилька, яка ставить нові запитання про задум художника.

"У Мони Лізи не могло бути такої зачіски. В ті часи у Флоренції таке було неможливо", - каже вчений.

Він припускає, що такі шпильки могли зображувати на портретах "реально не існуючих жінок" - наприклад, богинь або навіть Діви Марії.

В описі дослідження йдеться, що отримавши доступ до картини у 2004 році, вчений зробив цифрові знімки портрета мультиспектральною камерою, яку сам і розробив. Він твердить, що використана ним технологія аналізу віддзеркалення світла дозволяє побачити додаткові зображення між шарами фарби.

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У 2015 році Котт заявляв, що знайшов під "Джокондою" друге зображення. Тоді він припустив, що прихована картина була портретом справжньої Мони Лізи, а відомий усім портрет - це зображення іншої жінки.

Тоді фахівці поставили його висновки під сумнів, а Лувр відмовився коментувати його заяву, додавши, що він не входить до дослідницької групи музею.

Як писав кореспондент BBC Вілл Гомперц, художники дуже часто на прохання замовників вносили зміни до вже завершених картин, тому інші зображення не викликають подиву.

"Мона Ліза" - це, ймовірно, найвідоміша картина в історії мистецтва.

Вважається, що Леонардо працював над нею в період з 1503 по 1517 рік, коли він мешкав у Флоренції, і згодом - у Франції.

Про те, хто саме зображений на картині, тривалий час точилися суперечки. Проте вважається, що найімовірніше це - Ліза Герардіні, дружина флорентійського торговця шовком.