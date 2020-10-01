Довгі списки Книги року ВВС 2020
ВВС News Україна визначила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2020, Книга року ВВС - Есеїстика-2020 та Дитяча Книга року ВВС-2020, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
До довгих списків конкурсу Книга року ВВС-2020 увійшли 35 видань у трьох категоріях із понад 80, які подали цього року на конкурс.
Відбором займалася редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу.
До Довгого списку премії Книга року ВВС-2020 увійшли 14 видань:
- Софія Андрухович. Амадока. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Максим Беспалов. Східний Вал. - Київ: Темпора, 2020
- Дмитро Вербич. Точка неповернення. - Київ: Наш формат, 2020
- Наталка Доляк. На сьомому небі. - Київ: Темпора, 2020
- Владислав Івченко, Юрій Камаєв. Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори. - Київ: Темпора, 2020
- Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020
- Андрій Курков. Юрій Винничук. Ключі Марії. - Харків: Фоліо, 2020
- Марія Матіос. Букова земля. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019
- Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020
- Олег Сенцов. Другу також варто придбати. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Олег Сенцов. 4 з половиною кроки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Ксенія Фукс. 12 сезонів жінки. - Чернівці: Книги - XXI, 2020
- Петро Яценко. Магнетизм. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2020 увійшли 11 видань:
- Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. - Харків: Віват, 2020
- Кирило Безкоровайний, Дар'я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Ірина Грабовська. Остання обитель бунтарства. - Київ: КМ-Букс, 2020
- Ніна Дмитрієва, Аліна Ревенко. Бальтазар назад. - Київ: ТОВ "Ай Ес Ді Груп", 2020
- Євгенія Завалій. Це всі ми. - Чернівці: Чорні вівці, 2020
- Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020
- Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Сергій Лоскот. Чубзики. - Харків: Ранок, 2020
- Яна Сотник. Рака така, або Риба, яка співає. - Чернівці: Чорні вівці, 2020
- Василь Тибель. Медова казка. - Київ: Wise Bee, 2020
- Уляна Чуба. Мед і паштет. Фантастичні вітрогони. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019
До Довгого списку премії Книга року ВВС - Есеїстика-2020 увійшли 10 видань:
- Наталя Гуменюк. Загублений острів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Оксана Забужко. Планета полин. - Київ: Комора, 2020
- Ольга Карі. Рибка дядечки Завена. - Київ: Темпора, 2019
- Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка. - Київ: Темпора, 2020
- Анастасія Леухіна. Зовсім не страшна книга. - Київ: Дух і Літера, 2020
- Тарас Лютий. Культура принад і спротиву. - Київ: Темпора, 2020
- Василь Махно. Уздовж океану на ровері. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020
- Олександр Михед. Я змішаю твою кров з вугіллям. Зрозуміти український Схід. - Київ: Наш формат, 2020
- Олег Сенцов. Хроніка одного голодування. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
- Ганна Улюра. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві. - Київ: ArtHuss, 2020
Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:
- Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
- Вадим Карп'як, телеведучий
- Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
- Віталій Чепинога, блогер
- Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна
Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2020 року.
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.
Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.
Переможці минулих років:
2019
- Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).
- Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).
- Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).
2018
- Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).
- Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).
- Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).
2017
- Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).
- Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).
2016
- Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).
- Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).
2015
- Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).
- Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).
2014
- Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).
- Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).
- Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).
2013
- Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).
- Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).
2012
- Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).
- Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).
2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".
2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".
2009 - Іздрик, "ТАКЕ".
2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".
2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".
2006 - Сергій Жадан, "Капітал".
2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".
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