Чоловік вбивав користувачів Twitter, які міркували про самогубство

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Такахіро Ширайші після затримання у 2017 році

Японець Такахіро Ширайші визнав свою провину у вбивстві дев'ятьох людей, яких він знаходив у соцмережах за публікаціями на суїцидальну тематику. Справа "вбивці з Twitter" шокувала всю країну.

Арештували Ширайші ще у 2017 році - після того, як у його квартирі знайшли частини людських тіл.

Під час судового засідання, яке напередодні проходило в Токіо, чоловік заявив, що звинувачення проти нього "є правильними".

Водночас адвокати Ширайші наполягають на якомога менш суворому покаранні, оскільки жертви їхнього клієнта нібито самі давали згоду на свою смерть.

Чоловікові загрожує смертна кара, яка в Японії здійснюється через повішення.

Деталі справи

За даними слідства, Ширайші завів акаунт у Twitter у березні 2017 року - "аби вийти на контакт з жінками, які думали про самогубство - він розглядав їх як легких жертв".

Вісім із дев'яти його жертв - жінки, одній з них було 15 років.

Як повідомляють японські ЗМІ, ще одного 20-річного чоловіка Ширайші вбив після того, як той вступив із ним у конфлікт через зникнення своєї дівчини.

Самому Ширайші 29 років. Він знайомився із жертвами онлайн, а потім виманював їх на реальну зустріч - обіцяв, що допоможе їм померти, а в деяких випадках навіть заявляв, що планує накласти руки і на себе.

Його профіль у Twitter містив слова: "Я хочу допомогти людям, які страждають. Будь ласка, пишіть мені в приватні повідомлення будь-коли".

"Я це зробив"

Адвокати Ширайші наполягають, що його жертви добровільно погоджувалися на вбивство, тому покарання має бути м'якшим за смертну кару.

Стаття "вбивство за згодою", на якій наполягають захисники обвинувачуваного, передбачає від шести місяців до семи років позбавлення волі.

Водночас, пишуть японські ЗМІ, сам Ширайші не погоджується зі своїми адвокатами.

"На потилицях жертв були синці. Це означає, що їхньої згоди (на смерть - Ред.) не було. Я зробив це, щоб вони не чинили опору", - цитує чоловіка японська газета Mainichi Shimbun.