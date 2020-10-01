У павутину гігантської чорної діри потрапили цілі галактики

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Коли Всесвіт був ще зовсім молодий - не більше, ніж мільярд років, у ньому "оселився" жахливий павук - надмасивна чорна діра, що зловила у свою гравітаційну павутину відразу шість галактик, які так там і залишилися.

Ці галактики зафіксував Дуже великий телескоп (ДВТ, це його офіційна назва), який належить Європейській південній обсерваторії (ЄПО). ДВТ складається з чотирьох окремих і чотирьох допоміжних оптичних телескопів, об'єднаних в одну систему. Їх розмістили на горі Серро-Параналь в Чилі.

"Наше дослідження ґрунтувалося на бажанні зрозуміти, мабуть, найзагадковіші астрономічні об'єкти - надмасивні чорні діри, що виникли у молодому Всесвіті", - пояснює суть своєї роботи, опублікованій в журналі Astronomy & Astrophysics, керівник проєкту, астроном Національного інституту астрофізики в Болоньї Марко Міньолі.

За його словами, виявлені галактики "заплуталися в космічній павутині" з газу, що у 300 разів довша за наш Чумацький шлях, в центрі якої також є надмасивна чорна діра.

Світло від цієї павутини навколо чорної діри масою, що в мільярд разів перевищує масу нашого Сонця, йшло до нас з часів, коли Всесвіту було лише 900 млн років, тобто невдовзі після Великого вибуху.

"Ми змогли знайти важливий шматок поки ще не повної мозаїки, а саме інформацію про те, як швидко після Великого вибуху почали формуватися і рости такі об'єкти, як чорні діри", - каже співавтор дослідження, колега Міньолі, астроном Роберто Джиллі.

Дійсно, перші чорні діри, які, як вважають, утворилися внаслідок колапсу перших зірок, мали рости дуже швидко, щоб за порівняно невеликий проміжок часу досягти такої дивовижної маси.

Але астрономи ніяк не могли зрозуміти, звідки ж бралася така кількість будівельного матеріалу для чорних дір.

І ось тепер павукова мережа з галактиками показала, що там містилося достатньо газу, щоб перетворити звичайну чорну діру в центрі цієї системи на надмасивного гіганта.

Інше питання - як виникла ця мережа? Астрономи вважають, що розгадка криється у величезних згустках загадкової темної матерії. Вважають, що великі простори, заповнені цією невидимою матерією, на початку зародження Всесвіту притягували великі обсяги газу. І вже разом газ і ця матерія формували схожі на павутину структури, в яких еволюціонували галактики й чорні діри.

"Наші відкриття підтримують теорію про те, що найвіддаленіші та надмасивні чорні діри формуються і ростуть у згустках темної матерії, а те, що ми раніше не спостерігали такі структури, свідчить лише про те, що наші пошукові можливості були обмежені", - пояснює ще один співавтор дослідження, Колін Норман з Університету Джонса Хопкінса у Балтиморі.

Дійсно, галактики, що заплуталися в павутині, виявили на межі можливостей сучасних телескопів, і це були найяскравіші галактики. Тому цілком можливо, що це лише вершина айсберга, і в майбутньому, з появою нових, більш досконалих приладів, до них приєднаються нові галактики, які утримує біля себе надмасивна чорна діра.