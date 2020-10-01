Вогонь на Луганщині. Дев'ять загиблих, "ЛНР" підозрюють у підпалі

Автор фото, Пресцентр ООС

Внаслідок масштабних пожеж на Луганщині загинуло вже дев'ять людей.

Ситуацію погіршує ураганний вітер.

Місцева влада вважає, що вогонь міг спалахнути через дії формувань так званої "ЛНР".

Смерть у вогні

Автор фото, ДСНС Луганщини Підпис до фото, Пожежники боролися з вогнем всю ніч

Відучора в Луганській області тривають пожежі біля лінії фронту та в районі Станиці Луганської, Трьохізбенки, сіл Пішане, Плотина, Тепле, Малинове, Валуйське, Болотене та Красній Талівка.

Горять також околиці Сєвєродонецька.

Вогонь також був у районі заводу антисептиків, де зберігається 30 тонн спирту та біля хлораторної насосної станції ліквідовано (280 кг хлору), утім там пожежу вдалося загасити.

"Ситуація дуже складна - пожежа поширилась майже на 10 000 гектарів за добу. У вогняному колі опинились 11 селищ, у тому числі, у безпосередній близькості до Сєвєродонецька", - повідомив голова Луганської адміністрації Сергій Гайдай.

У ДСНС підтвердили загибель дев'ятьох людей, серед яких працівник лісгоспу.

Автор фото, ДСНС Луганщини

Ще більше десяти людей постраждали через вогонь.

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація домовилася з формуваннями так званої "ЛНР" про режим тиші, який би дозволив задіяти пожежну авіацію - працює два літаки та гелікоптер.

Водночас дим заважає використовувати дрони для того, щоб бачити місця загоряння.

Спалахнуло одночасно

Автор фото, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа

"Деякі вважають, що у нас тихо, мирно, і ні якої війни немає. Навіть вважають, вибори проводити безпечно. Але, протягом шести років, кожного разу, як тільки здіймається сильний вітер, так на території району виникає пожежа", - йдеться на Facebook Станично-Луганської державної адміністрації.

"Зазвичай вони "починаються" з берега Сіверського Донця, або десь подалі, від пострілу міни, трасуючого заряду, РПГ, СПГ тощо", - додають там.

По Сіверському Донцю в тому регіоні проходить лінія фронту з самопроголошеною "ЛНР".

У Станично-Луганській адміністрації також звертають увагу на те, що пожежі "дивним чином" одночасно виникли біля кількох сіл.

Автор фото, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа

Боротися з вогнем допомагають і військові, зокрема 14 механізована бригада імені князя Романа Великого.

"Надзвичайно складною була для нас крайня доба. До боротьби з вогнем на Луганщині стали всі підрозділи нашої князівської бригади, рятуючи життя та майно мирних жителів. У нас без втрат. Продовжуємо боротьбу..." - написали військові.

Закрили пункт пропуску

Автор фото, ДСНС Луганщини

Через пожежі закрили пункт пропуску на непідконтрольні території в Станиці Луганській.

Як відзначають прикордонники, що пожежа супроводжується вибухами, що може свідчити про детонацію боєприпасів на лінії фронту.

"Усіх громадян, які перебували в КПВВ та поряд з територією контрольного пункту відведено на безпечну відстань. Крім того, у разі прибуття громадян з тимчасово окупованої території відбуватиметься негайне їх відведення в безпечні місця", - говориться у повідомленні Держприкордонслужби.

З КПВВ також відвели всіх прикордонників, окрім наряду прикриття, який залишається у повній готовності.

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