Вогонь на Луганщині. Дев'ять загиблих, "ЛНР" підозрюють у підпалі
Внаслідок масштабних пожеж на Луганщині загинуло вже дев'ять людей.
Ситуацію погіршує ураганний вітер.
Місцева влада вважає, що вогонь міг спалахнути через дії формувань так званої "ЛНР".
Смерть у вогні
Відучора в Луганській області тривають пожежі біля лінії фронту та в районі Станиці Луганської, Трьохізбенки, сіл Пішане, Плотина, Тепле, Малинове, Валуйське, Болотене та Красній Талівка.
Горять також околиці Сєвєродонецька.
Вогонь також був у районі заводу антисептиків, де зберігається 30 тонн спирту та біля хлораторної насосної станції ліквідовано (280 кг хлору), утім там пожежу вдалося загасити.
"Ситуація дуже складна - пожежа поширилась майже на 10 000 гектарів за добу. У вогняному колі опинились 11 селищ, у тому числі, у безпосередній близькості до Сєвєродонецька", - повідомив голова Луганської адміністрації Сергій Гайдай.
У ДСНС підтвердили загибель дев'ятьох людей, серед яких працівник лісгоспу.
Ще більше десяти людей постраждали через вогонь.
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація домовилася з формуваннями так званої "ЛНР" про режим тиші, який би дозволив задіяти пожежну авіацію - працює два літаки та гелікоптер.
Водночас дим заважає використовувати дрони для того, щоб бачити місця загоряння.
Спалахнуло одночасно
"Деякі вважають, що у нас тихо, мирно, і ні якої війни немає. Навіть вважають, вибори проводити безпечно. Але, протягом шести років, кожного разу, як тільки здіймається сильний вітер, так на території району виникає пожежа", - йдеться на Facebook Станично-Луганської державної адміністрації.
"Зазвичай вони "починаються" з берега Сіверського Донця, або десь подалі, від пострілу міни, трасуючого заряду, РПГ, СПГ тощо", - додають там.
По Сіверському Донцю в тому регіоні проходить лінія фронту з самопроголошеною "ЛНР".
У Станично-Луганській адміністрації також звертають увагу на те, що пожежі "дивним чином" одночасно виникли біля кількох сіл.
Боротися з вогнем допомагають і військові, зокрема 14 механізована бригада імені князя Романа Великого.
"Надзвичайно складною була для нас крайня доба. До боротьби з вогнем на Луганщині стали всі підрозділи нашої князівської бригади, рятуючи життя та майно мирних жителів. У нас без втрат. Продовжуємо боротьбу..." - написали військові.
Закрили пункт пропуску
Через пожежі закрили пункт пропуску на непідконтрольні території в Станиці Луганській.
Як відзначають прикордонники, що пожежа супроводжується вибухами, що може свідчити про детонацію боєприпасів на лінії фронту.
"Усіх громадян, які перебували в КПВВ та поряд з територією контрольного пункту відведено на безпечну відстань. Крім того, у разі прибуття громадян з тимчасово окупованої території відбуватиметься негайне їх відведення в безпечні місця", - говориться у повідомленні Держприкордонслужби.
З КПВВ також відвели всіх прикордонників, окрім наряду прикриття, який залишається у повній готовності.