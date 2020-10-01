Люди з генами неандертальців важче переносять коронавірус

Автор фото, Getty Images

Німецькі та швейцарські вчені виявили зв'язок між геномом неандертальців та важчою формою Covid-19.

Як пише британська Guardian, з'ясувалося, що цей генетичний спадок 50-тисячолітньої давнини утричі посилює ризик важкого і навіть критичного перебігу хвороби.

На сьогодні приблизно 16% європейців та близько половини жителів Південної Азії мають такі гени.

Цей неочікуваний фактор ризику виявили цілком випадково, коли вчені вирішили порівняти ДНК тяжкохворих на коронавірус із ДНК неандертальців.

Виявилося, що саме той сегмент ДНК, який підвищує ймовірність важкого перебігу хвороби, є практично ідентичним до аналогічного сегменту у неандертальців, які колись жили на території сучасної Хорватії.

На думку дослідників, колись ці гени захищали неандертальців від інфекційних хвороб того часу, тому і збереглися у сучасної людини.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Вважають, що неандертальці виглядали приблизно так

Наразі не зовсім зрозуміло, як саме вони погіршують перебіг хвороби, хоча один ген відповідає за реакцію імунної системи, а інший пов'язаний із механізмом, завдяки якому вірус потрапляє у клітини людини.

За дуже приблизними підрахунками вчених, близько 100 тисяч людей померли під час пандемії Covid-19 саме через геном, успадкований від неандертальців.