Коронавірус: вакцина не поверне життя до норми вже навесні

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Навіть ефективна вакицна проти коронавірусу не поверне життя до норми вже навесні, - з таким попередженням виступили низка впливових вчених.

Наразі поширене ставлення до вакцини, як до панацеї, що припинить пандемію коронавірусу.

Проте у доповіді, над якою працювали вчені-члени британського Королівського товариства, йдеться про те, що треба бути "реалістами", відповідаючи на запитання, що і коли може зробити вакцина.

Вони попереджають, що для того, аби система вакцинації почала працювати, знадобиться близько року.

Нині у світі розробляють близько 200 вакцин проти коронавірусу, і цей процес іде з безпрецедентною швидкістю.

"Вакцина означає надію на подолання пандемії, - каже доктор Фіона Каллі із Національного інституту серця та легенів Лондонського Імперського коледжу, - але ми знаємо що вся історія створення вакцин супроводжувалася багатьма провалами."

За оптимістичними оцінками, які поділяють і наукові радники британського уряду, дехто може отримати вакцину вже до кінця цього року і почати вакцинацію вже на початку наступного.

Проте у Королівському науковому товаристві застерігають, що цей процес може виявитися довшим.

"Навіть коли з'явиться вакцина, це не означає, що за один місяць усі пройдуть щеплення, - пояснює професор Нілі Шах, керівник відділу хімічної інженерії в Лондонському Імперському Коледжі. - Ми говоримо про шість, дев'ять місяців, навіть про рік".

"Про те, що життя раптом повернеться до норми вже у березні, взагалі не йдеться", - каже вчений.

У доповіді також йдеться про те, що попереду - "величезні" виклики.

Деякі із експериментальних підходів, наприклад РНК-вакцина (принцип дії якої заснований на рибонуклеїновій кислоті - Ред.), ніколи не вироблялися масово.

Є також питання і щодо витратних матеріалів, як щодо самої вакцини, так і щодо ампул, а також наявності достатньої кількості холодильників, адже деякі вакцини мають зберігатися за температури мінус 80 за Цельсієм.

Професор Шах передбачає, що у Британії вакцинація від коронавірусу відбуватиметься зі швидкістю, яка у 10 разів перевищує ту, що буває під час щорічної кампанії з щеплення проти грипу, і потребуватиме роботи близько 30 тисяч навчених медпрацівників.

До того ж первинні випробування вакцини показали, що вона викликає імунну відповідь, але досі немає достатньо підтверджень тому, чи дає це повний захист від зараження або ж лише пом'якшує симптоми Covid.ки.

Запитання без відповідей

"Ми просто не знаємо, коли ефективна вакцина буде доступною, наскільки дієвою вона буде, і, звісно, ключове - наскільки швидко її вдасться розповсюдити", - каже професор Чарлз Бенгем, голова імунології в Імперському коледжі.

"Навряд чи ми різко в один момент повернемося до норми, все відбуватиметься поступово, навіть якщо вакцина буде цілком ефективною", - припускає науковець.

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Але так само без відповіді поки що залишаються низка питань, від яких залежатиме стратегія вакцинації. Наприклад, чи достатньо буде однієї дози, або ж буде потрібна повторна доза? Чи нормальне спрацює вакцина для людей похилого віку із слабкою імунною системою?

Науковці також попереджають, що й питання тривалого імунітету також потребуватиме певного часу на відповідь, так само як і те, чи повинні люди будуть робити повторне щеплення від коронавірусу, або ж одного буде достатньо.

Коментуючи дослідження доктор Ендрю Престон із Університету Бата заявив, що вакцину дійсно сприймають як панацею від коронавірусу, яка одразу всіх врятує, але в реальності це "не може бути моментальним процесом".

Він також зазначає, що після запуску вакцини треба буде повернутися до питання "паспортів щеплення".

Вчений також застерігає, що вакцинація ще до появи вакцини потроху перетворюється на проблему, що вже можна бачити у кампаніях тих, хто виступає проти масок та карантину.

"Якщо багато людей відмовляться від щеплення, чи залишимо ми це просто так, або ж запровадимо обов'язкову вакцинацію для дітей, які ходять в школи, або ж працівників будинків для людей похилого віку?", - зазначає вчений, і додає, що вакцина від коронавірусу викликає багато інших складних питань, на які доведеться відповісти.