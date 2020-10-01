Нагірний Карабах став полем битви. Як воюють Вірменія і Азербайджан

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Вірменія та Азербайджан за перші дні бойових дій у Нагірному Карабаху втратили десятки військовослужбовців та техніку. З обох сторін надійшли повідомлення про загиблих серед цивільного населення.

Однак поки що ні Баку, ні Єреван не йдуть на поступки.

Нагірний Карабах розташований на території Азербайджану, але більшість населення там вірмени, які отримують політичну і збройну підтримку з Єревану.