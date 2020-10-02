Трамп захворів на коронавірус
Президент США Дональд Трамп заявив, що результат його тесту на коронавірус виявився позитивним.
Раніше вірус діагностували у помічниці Трампа, яка була з ним останнім часом.
"Сьогодні перша леді і я отримали позитивний результат на COVID-19. Ми ідемо на карантин і негайно починаємо процес одужання. Ми пройдемо через це разом!" - написав Трамп у Twitter.
31-річна Гоуп Гікс є найближчим помічником Дональда Трампа.
Вона їздила з ним на Air Force One на телевізійні дебати в Огайо на початку тижня.
Журналісти сфотографували, як пані Гікс у вівторок сходить з президентського літака у Клівленді без маски.
Гоуп Гікс також перебувала разом з президентом на борту вертольота "Морська піхота", коли президент проводив мітинг у Міннесоті.31-річна Гоуп Гікс є найближчим помічником Дональда Трампа.
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