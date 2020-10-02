Євросоюз погодив санкції проти Білорусі. Лукашенка в списку немає

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Лідери Євросоюзу узгодили список білоруських чиновників, проти яких будуть введені персональні санкції. У цьому списку близько 40 імен, але Олександра Лукашенка тут немає.

Про це заявив за підсумками першого дня саміту ЄС глава Європейської ради Шарль Мішель.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня. За інформацією ЦВК країни чинний президент набрав близько 80% голосів.

У Білорусі майже два місяці тривають масові акції протесту, учасники яких вимагають відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкційні списки були підготовлені заздалегідь, а письмова процедура їх затвердження — технічний момент.

Як заявив за підсумками переговорів президент Франції Еммануель Макрон, включення Олександра Лукашенка до списку санкцій могло б підірвати зусилля з залучення його в переговорний процес.

Якщо білоруський президент не зможе налагодити діалог з власним народом, щодо нього можуть бути введені санкції у майбутньому, додав Макрон.

Лукашенко перебував під санкціями ЄС до 2016 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Запровадити санкції проти Лукашенка закликала його основна суперниця на виборах Світлана Тіхановська

Наприкінці серпня лідери країн ЄС заявили, що не вважають президентські вибори в Білорусі вільними та не визнають їх офіційні результати. Вони закликали провести нові вибори й виступили за мирну передачу влади.

Наприкінці вересня Канада і Великобританія вирішили ввести персональні санкції проти Олександра Лукашенка і низки білоруських посадовців.

Свої санкційні списки оприлюднили також Латвія, Литва та Естонія.

23 вересня в Мінську відбулася інавгурація Лукашенка, яку заздалегідь не анонсували. Після цього багато західних країн заявили про невизнання Лукашенко законним президентом Білорусі.

Раніше глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що західні санкції проти білоруських офіційних осіб матимуть зворотний ефект.