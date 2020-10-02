Що показало розслідування про законність вирубки лісу для Ikea

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Шведська компанія Ikea, найбільший у світі продавець меблів, замовила незалежний аудит через звинувачення щодо незаконно заготовленої деревини з України.

Раніше розслідувачі британської неурядової організації Earthsight повідомили, що закарпатський постачальник деревини для Ikea частину сировини рубає незаконно.

"Результати розслідування третьої сторони за сприяння Legallis LLC, яке передбачало відвідування лісових ділянок, а також нашого внутрішнього розслідування командою фахівців з постачання деревини та питань лісового господарства, не виявили будь-яких ознак того, що до нашого ланцюга постачання потрапила незаконно заготовлена деревина", - заявила компанія у п'ятницю.

У заяві підкреслено, що обидва розслідування Earthsight вказали на складну інтерпретацію закону про санітарні рубки у сезон тиші.

"Ми підтримуємо дії FSC (Лісової наглядової ради) щодо розв'язання цієї проблеми і розгляду питання суперечливого законодавства для подальшого удосконалення відповідального ведення лісового господарства в Україні та за її межами", - додали у компанії.

Ikea, яка є одним з найбільших світових споживачів деревини, зробить усе можливе, щоб сприяти позитивним змінам у цій сфері, особливо в тих регіонах, де є труднощі.

"Ми віримо, що завдяки своїй присутності можемо робити внесок у відповідальне ведення лісового господарства для зміцнення біорізноманіття, забезпечення ефективного виробництва і підтримки місцевих громад", - резюмується в заяві.

Незаконний бук для стільців

Організація Earthsight 23 червня опублікувала дослідження, в якому стверджує, що постачальники деревини для Ikea з України - компанія "ВГСМ" - частину сировини рубають незаконно.

Ішлося про вирубки буку в Карпатах для виробництва стільців Терйе (Terje).

Автор фото, IKEA Підпис до фото, Стілець Терйе

Нелегальні вирубки нібито ведуться у лісомисливському господарстві селища Великий Бичків на Закарпатті.

Розслідувачі твердили, що місцеве лісництво незаконно видало ліцензії на "санітарні вирубки"

Серед іншого, дослідники вказують, що "ВГСМ" проводить вирубки у період розмноження тварин, коли заготівля лісу заборонена.

Розслідувачі посилаються на звіт екологічної інспекції України про незаконну видачу ліцензій на вирубки у "період тиші".

Також у розслідуванні вказують, що на певних ділянках заготівельники суттєво перевищували ліміти вирубки на 50% від вказаних у дозволах.

Водночас розслідувачі визнають, що вся заготовлена деревина, яку Ikea отримує з України, має сертифікат FSC - провідної міжнародної системи екологічного маркування деревини Лісової наглядової ради.

Великобичківське господарство має сертифікат FSC з 2005 року.

У травні компанія Іkea почала продаж своєї продукції в Україні. Замовлення можна зробити лише онлайн, згодом компанія планує відкрити свій магазин в київському ТРЦ Blockbuster Mall.