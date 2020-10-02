Популярну блогерку підпалили під час стріму. Це був її ексчоловік

Автор фото, Getty Images

Китайська блогерка померла після того, як її колишній чоловік "облив її бензином і підпалив, коли вона намагалася стрімити", повідомляють місцеві ЗМІ.

Блогерка на ім'я Ламу була дуже популярною в Douyin, китайській версії TikTok, і мала там сотні тисяч підписників.

Вона зазнала опіків 90% тіла і померла через два тижні після нападу.

Цей випадок спровокував дискусію в соцмережах про насильство над жінками в Китаї.

30-річна Ламу з китайської провінції Сичуань була відома завдяки веселим публікаціям про життя у регіоні. Її хвалили за те, що у своїх відео вона була без макіяжу. Її публікації збирали мільйони лайків.

Як повідомляє державне китайське видання "Пекінська молодіжна газета", екран Ламу згас незабаром після того, як вона почала стрім. Це сталося 14 вересня.

Її колишній чоловік на прізвище Тан, ймовірно, увірвався в її будинок із ножем та бензином.

Після нападу жінку доставили до лікарні.

Її сім'я попросила у її підписників фінансової допомоги, і лише за 24 години зібрали понад мільйон юанів (майже 150 тисяч доларів), повідомляє видання The Paper.

Ламу померла 30 вересня.

Чому сталася трагедія?

Як повідомляє китайське видання "Пекінська молодіжна газета", Тан і раніше був причений до домашнього насильства.

Свояк Ламу розповів, що його дружина "згадувала про те, що Тан часто бив її сестру".

За повідомленнями, Ламу розлучилася з Тангом раніше цього року. Пара має двох дітей, і кожен з них отримав опіку над однією дитиною.

Невдовзі після розлучення Тан погрожував убити одну дитину, якщо Ламу знову не вийде за нього, йдеться у повідомленнях.

Вона це зробила, але в підсумку втекла від нього. Чоловік почав її шукати, розпитував її родичів і, як повідомляють, побив сестру Ламу, яка відмовилася говорити з ним про це.

Члени родини заявили, що про цей інцидент повідомили в поліцію, яка, за їхніми словами, не вжила жодних заходів.

Зрештою Ламу знову розлучилася з Таном, але він отримав опіку над обома дітьми.

Поліція заявила, що Тана затримали 14 вересня за підозрою у "навмисному вбивстві". Розслідування триває.

Реакція

Це вбивство спровокувало велику дискусію у китайській соцмережі Weibo. Понад 70 мільйонів людей використали хештег, в якому згадується її смерть.

Користувачі підняли питання недостатньої безпеки для жінок і почали звинувачувати поліцію.

"Де ви були, коли складали протокол? Чому вам було байдуже?" - написав один з користувачів.

Жертва домашнього насильства не вперше стикається з труднощами у китайській правовій системі.

На початку цього року іншу жінку побив її чоловік настільки жорстоко, що вона вистрибнула з вікна, щоб врятуватися.

Пізніше вона спробувала розлучитися, надавши запис із камери відеоспостереження як доказ. Суд відмовив у розірванні шлюбу.

Після цього жінка виклала це відео в соцмережах, і на її захист стали тисячі користувачів. Згодом суд таки дозволив їй розлучитися.