Мільйонер хотів встановити рекорд швидкості і розбився

Автор фото, ZEF EISENBERG Підпис до фото, Зеф Айзенберг загинув під час встановлення рекорду швидкості

Мільйонер і засновник відомої компанії спортивного харчування Maximuscle Зеф Айзенберг загинув, намагаючись подолати рекорд зі швидкості.

Рекордсмен-мотогонщик і раніше не раз потрапляв в аварії, де ламав десятки кісток. Але цього разу аварія виявилась фатальною.

Зеф Айзенберг намагався побити рекорд зі швидкості на аеродромі поблизу британського міста Йорк у четвер, 1 жовтня.

На цьому місці в аварію колись потрапив ведучий Top Gear Річард Гаммонд.

Зеф Айзенберг також мав серйозну аварію на цьому полі у 2016 році.

Смерть гонщика його родина підтвердила ВВС. Триває розслідування аварії.

Айзенберг очолював компанію з перегонів Madmax Race Team, яка б'є рекорди на мотоциклах і авто. Він вів кілька спортивних телешоу.

Йому належить близько 50 різних досягнень. Наприклад, в травні 2019 році британець встановив світовий рекорд швидкості на піску серед чотириколісних транспортних засобів. Він розігнався до 534 км на годину. Заїзд пройшов на пляжі Pendine Sands в Уельсі.

В одній з аварій він переламав 11 кісток, включаючи таз. Були побоювання, що він більше ніколи не зможе ходити. Але він зміг. І знову повернувся до змагань минулого року.

Зеф Айзенберг заснував компанію зі спортивного харчування Maximuscle у 1995 році. Її продали фармацевтичному гіганту GlaxoSmithKline у 2011 році за 162 мільйони фунтів.

Зефу Айзенбергу було 47 років.