Коронавірус в Україні: вперше понад 5 тисяч випадків за день

Автор фото, УНІАН

В Україні вперше зафіксували понад 5 тисяч випадків коронавірусу за добу. За даними РНБО, за минулу добу в Україні на коронавірус захворіли 5 397 людей.

Від учора 93 людини померли.

Найбільша кількість нових заражень у Києві, Харківській, Львівській та Чернівецькій областях.

Такі дані оприлюднила Рада національної безпеки і оборони на своєму офіційному сайті.

Напередодні повідомляли про 4 753 нових хворих.

Кількість інфікованих на коронавірус стрімко зростає із середини вересня.

Керівники медичної галузі запевняють, що Україна готова до другої хвилі захворювання на коронавірус і що ситуація з виявленням хворих і проведенням тестувань в останні місяці суттєво змінилася на краще.

Однак, державні лабораторії зараз завантажені, і в багатьох містах працюють на межі можливостей.

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Наприкінці серпня, коли денна кількість хворих перевалила за 2 000, в уряді прогнозували, що щоденний приріст у 3 000 хворих швидко заблокує медичну систему і призведе до "італійського сценарію".