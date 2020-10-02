Україна планує приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі - МЗС

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міністр закордонних справ заявив, що у справі підтримки білоруського народу треба діяти "єдиним фронтом"

Україна планує приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі. Про це в інтерв'ю BBC News Україна повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я хочу подивитися на остаточне юридичне рішення, хто там в цьому списку. Але так, ми налаштовані приєднатися до цих санкцій, бо тут вже йдеться про питання послідовності політики", - заявив міністр закордонних справ.

"Україна вважає, що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом. Ми робимо все, що в наших силах, щоб допомагати народу Білорусі в цій складній ситуації", - пояснив пан Кулеба.

Він зазначив, що ціна такої солідарності для України є набагато вищою, ніж для країн ЄС чи НАТО, бо Україна не перебуває під "парасолькою захисту" цих об'єднань, а розширення впливу Росії в Білорусі загрожує українській безпеці.

23 вересня Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі і так само не визнає легітимною його інавгурацію.

1 жовтня лідери країн Євросоюзу узгодили список білоруських чиновників, проти яких запровадять персональні санкції. У цьому списку приблизно 40 прізвищ, але Олександра Лукашенка серед них немає.

Як повідомив президент Франції Емманюель Макрон, включення Олександра Лукашенка до санкційного списку могло підірвати зусилля з його залучення до переговорного процесу. Якщо пан Лукашенко не зможе налагодити діалог з власним народом, щодо нього можуть запровадити санкції у майбутньому, попередив Макрон.

Економічних санкцій з боку України не буде

В МЗС наголошують, що Україна планує приєднатися саме до персональних санкцій щодо певних представників білоруського керівництва. Запроваджувати якісь економічні санкції, обмежувати торгівлю Київ не планує.

"Що стосується економічної взаємодії - ми не плануємо атакувати. Ми не плануємо робити Білорусі ще гірше - ми бажаємо їй тільки добра. В нас немає в планах якогось ембарго, запровадження якихось обмежень на торгівлю", - повідомив Кулеба.

За його словами, білорусько-українська торгівля є взаємовигідною, тому запровадження торгових санкцій Україною або Білоруссю - у відповідь - не буде розумним кроком.

Ця позиція може змінитися у випадку, якщо Росія встановить контроль над білоруськими підприємствами.

"От тоді треба сідати і аналізувати кожен великий контракт, дивитися, чи не з'явилися додаткові ризики, бо в нас є висока взаємодія і у військово-торговому секторі", - пояснив міністр.

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Посол залишається

Також Україна не зменшуватиме рівень дипломатичного представництва в Мінську.

"Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для пониження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією" - зазначив міністр.

Це означає, що український посол і надалі працюватиме в Білорусі.

Проте з офіційних контактів, за словами Дмитра Кулеби, залишиться лише "вікно комунікації" через МЗС.

Перемовини щодо Донбасу можуть перенести з Мінська

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мінськ може втратити роль майданчику для перемовин щодо Донбасу

Також Дмитро Кулеба припускає перенесення майданчику перемовин тристоронньої контактної групи щодо Донбасу з Мінська.

"Ми ніколи не виключали можливість перенесення перемовин з Мінська. Ми розуміємо, що чим більш недружніми будуть дії чи заяви Білорусі щодо України, чим сильнішими ставатимуть позиції Росії в Білорусі, тим більш неприйнятним ставатиме Мінськ як місце для фізичних зустрічей", - зазначив міністр.

Проте наразі питання перенесення майданчику перемовин не є нагальним, тому що через пандемію коронавірусу зустрічі контактної групи проходять онлайн, а не в Мінську.

Повний текст інтерв'ю Дмитра Кулеби читайте на сайті BBC News Україна згодом.