Журналістка спалила себе. "Просить звинувачувати Російську Федерацію"

Автор фото, IRINA SLAVINA/FACEBOOK

Головний редактор російського видання "Коза Прес" Ірина Славіна наклала на себе руки біля будівлі МВС у місті Нижній Новгород.

Поліція повідомила про інцидент з загорянням і про тіло, яке знайшли на місці, але не назвала імені.

За даними телеграм-каналу Baza, мова йде саме про Славіну. Її загибель підтверджують і місцеві видання. Незадовго до смерті Славіна опублікувала в своєму Facebook пост про те, що у своїй смерті "просить звинувачувати Російську Федерацію".

Напередодні, 1 жовтня, вдома у Славіної пройшли обшуки. Про це вона написала у Facebook.

За її словами, силовики шукали матеріали, пов'язані з фондом "Відкрита Росія", і не дозволили їй зателефонувати адвокату.

"Забрали, що знайшли - всі флешки, мій ноутбук, ноутбук доньки, комп'ютер, телефони, не тільки мій, а й чоловіка, купу моїх блокнотів, на яких я пишу під час пресконференцій", - написала журналістка.

Адвокат з Нижнього Новгорода Руслан Созонов

"Коза Прес" - найбільш незалежне видання у Нижньому Новгороді, яке могло писати на будь-які теми. Ірина була головним редактором.

Я захищав її у справі про звинувачення в адміністративному правопорушенні після того, як вона пройшла з плакатом в пам'ять про Нємцова. Її судили за організацію ходи. Я представляв її інтереси в ЄСПЛ.

Щоб аналізувати причини її самогубства, треба розуміти той тиск, який відчуває опозиція і незалежні засоби масової інформації. У Нижньому Новгороді є опозиційний підприємець Михайло Іоселевіч - творець "храму макаронного монстра". Він надавав приміщення для заходів громадських діячів і активістів.

В тому числі проводив заходи, де готували спостерігачів за виборами. Але ці заходи зривалися через заяви про нібито екстремістський характер. На місце приїжджали поліція і омонівці.

Вчора силовики прийшли з обшуком до Іосіліевіча. Щодо нього порушили кримінальну справу за нібито зв'язок з "Відкритої Росією". Провели обшуки ще у кількох громадських активістів, а також у журналістки Ірини Славіної.

Вона писала, як до неї увірвалися поліцейські і вилучили всі засоби для роботи, ноутбуки. У місті пов'язують її самогубство із занадто великим пресингом з боку влади. Вона як головний редактор незалежного видання відчувала постійний тиск".

У 2019 Ірину Славіна оштрафували на 70 тисяч рублів за статтею про неповагу до влади.

Сталося це через те, що вона у Facebook у назві селища Шахунья, в якому встановили меморіальну дошку Йосипу Сталіну, запропонувала переставити букви, щоб корінь слова став лайливим.

Журналістка говорила, що не згодна з обвинуваченням і має намір відстоювати свою позицію в судах - аж до Європейського суду з прав людини.

Голова правозахисної асоціації "Агора" Павло Чиков у своєму телеграм-каналі висловив співчуття рідним і близьким Славіної і написав, що організація продовжить роботу щодо її скарги, поданої в ЄСПЛ.