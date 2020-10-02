Коронавірус у Трампа: що буде з виборами – випуск новин

У випуску:

Президент Трамп та його дружина заразились коронавірусом, коли до виборів залишається один місяць. Як лікуватимуть президента США та які ризики є для його здоров'я.

Пацюки та змії не для їжі. Через пандемію у Китаї заборонили продавати диких тварин, але чи дотримуються цих правил?

Де замість доріг - розтала вічна мерзлота. Чи легко було нашим кореспондентам подорожувати Сибіром.

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