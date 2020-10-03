Трампа на вертольоті доставили у лікарню. У нього Covid-19

Автор фото, Reuters

Президента США Дональда Трампа доправили до лікарні після позитивного результату тесту на коронавірус.

Білий дім повідомив, що пан Трамп почувається втомленим, але у бадьорому настрої. Рішення про госпіталізацію там назвали запобіжним заходом.

Трампу зробили ін'єкцію експериментальної сироватки в Білому домі після того, як у нього і першої леді Меланії Трамп діагностували коронавірус.

За опитуваннями, він поки що програє супернику-демократу Джо Байдену за місяць до президентських виборів. Тому хвороба Трампа сталася у дуже незручний момент.

Як президент виглядав у п'ятницю?

Трампа доставили на вертольоті з Білого дому в Національний військово-медичний центр Волтера Ріда у штаті Меріленд (недалеко від Вашингтона).

Президент піднявся на борт вертольота самостійно.

Він пройшов через галявину Білого дому до вертольота Marine One. Трамп був у масці та діловому костюмі і не виявляв жодних видимих ​​ознак хвороби, коментувала New York Times.

Трамп нічого не сказав журналістам, але помахав рукою і підняв догори великий палець.

Перед відльотом у госпіталь президент США розмістив у Twitter коротке відеозвернення, в якому подякував за слова підтримки на свою адресу.

"Гадаю, у мене все добре, але ми хочемо переконатись, що все йде як треба. У першої леді все добре. Дуже дякую", - сказав він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дональд Трамп прибув до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда

Що каже Білий дім?

"Президент Трамп, як і раніше, бадьорий, у нього легкі симптоми, він працював протягом дня, - заявила прессекретарка Білого дому Кейлі МакЕнані. - За рекомендацією свого лікаря та медичних експертів, президент протягом найближчих кількох днів працюватиме у своєму президентському офісі в клініці Волтера Ріда".

Журналістам також повідомили, що президента госпіталізують для проведення аналізів.

Агентство Reuters цитувало також представника Білого дому, який сказав, що Трампа вирішили госпіталізувати на настійну вимогу лікарів, оскільки в лікарні він зможе у разі потреби отримати негайну медичну допомогу.

Фахівці попереджають, що 74-річний президент перебуває в групі ризику, попри загальний задовільний стан здоров'я. Причина - його вік і вага.

Директор з комунікацій Білого дому Алісса Фарах заявила, що президент не передав свої повноваження віцепрезиденту Майку Пенсу.

Відповідно до конституції США, якщо Трамп не зможе виконувати свої обов'язки через хворобу, він може тимчасово передати свої повноваження віцепрезиденту.

Це означає, що Пенс, у якого не виявили коронавірусної інфекції, стане в.о. президента, поки Трамп не зможе відновити роботу.

Яке лікування отримав президент?

"Я радий повідомити, що президент швидко одужує. Йому не потрібен додатковий кисень, але, проконсультувавшись з фахівцями, ми вирішили почати лікування препаратом Ремдесивір. Він завершив прийом першої дози [ліків] і відпочиває", - йдеться в заяві лікаря Трампа Шона Конлі.

Доктор Конлі також повідомив, що Трампу зробили ін'єкцію експериментальної сироватки в Білому домі.

"Як запобіжний засіб йому ввели дозу з восьми грамів коктейлю поліклональних антитіл Regeneron".

Це зробили для того, щоб допомогти знизити рівень вірусу і прискорити одужання.

Також Дональд Трамп приймає "цинк, вітамін D, фамотидін, мелатонін і аспірин".

За словами лікаря, президент почувається втомленим, але залишається у гарному настрої. У 50-річної Меланії Трамп спостерігають "легкий кашель і головний біль".

"Решта членів родини в порядку, результати їх тестів негативні", - повідомив Шон Конлі.

Як відреагували демократи?

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден побажав чинному лідеру держави і його дружині Меланії швидкого одужання.

Результати тесту на коронавірус самого Джо Байдена і його дружини Джил - негативні.

Президент-республіканець пожартував над Байденом під час їхніх теледебатів у прямому ефірі у вівторок, заявивши: "Я не ношу маски, як він. Щоразу, коли ви його бачите, він - у масці".

У п'ятницю у залі профспілок в Гранд-Рапідс штат Мічиган Байден заявив, що діагноз президента показує важливість серйозного ставлення до пандемії. Він підкресливши, що носити маски важливіше, ніж бути "крутим хлопцем".

"Будьте патріотами. Сенс не в тому, щоб бути крутим хлопцем. Сенс в тому, щоб робити те, що можеш", - закликав Байден.

Передвиборчий штаб демократів заявив, що тимчасово відмовиться від негативної реклами щодо Трампа.

Пропустити Twitter допис, 1 This cannot be a partisan moment.



It must be an American moment.



We have to come together as a nation. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020 Кінець Twitter допису, 1

Колишній президент Барак Обама також висловив найкращі побажання пану і пані Трамп.

"Ми всі американці, і ми всі люди, і ми хочемо переконатися, що всі здорові", - сказав він.

Спікер Палати представників, демократка Ненсі Пелосі сказала, що її молитви за пана Трампа "посилились" після його позитивного тесту на коронавірус.

Одна з найбільших політичних антагоністів Трампа, Пелосі заявила, що сподівається, що діагноз Трампа стане "навчальним досвідом" для країни.

Тим часом колишня радниця президента Келліенн Конуей повідомила у Twitter, що її тест на коронавірус також виявився позитивним.

Минулої суботи вона була на церемонії висунення Емі Коні Барретт на посаду судді Верховного суду США, що пройшла в Рожевому саду Білого дому.

Тести сенаторів-республіканців Майка Лі й Тома Тілліса, які були на цій церемонії, також виявили зараження Covid-19.