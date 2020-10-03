Нелегка справа в космосі. НАСА відправляє на МКС "розумний" туалет за $23 млн

Автор фото, NASA Підпис до фото, Запуск ракети "Антарес" мав відбутися у четвер, але через технічні проблеми його відклали до п'ятниці

НАСА запускає на Міжнародну космічну станцію (МКС) новий туалет, вартістю 23 млн доларів.

Його спочатку випробують, а потім, ймовірно, будуть використовувати члени майбутньої місії на Місяць.

Туалет, який висмоктує відходи з тіла в умовах нульової гравітації, доставить на станцію вантажне судно, яке мали відправити напередодні.

НАСА розповіла, що "вакуумну систему" туалету розробили для комфорту жінок.

Новий титановий космічний туалет під назвою Універсальна система управління відходами, за словами НАСА, допоможе астронавтам "сміливо справляти" природні потреби під час космічних місій.

Аби забезпечити конфіденційність процесу, туалет встановлений всередині кабінки.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Туалет розташований у кабінці

Цей туалет є модернізованою версією теперішніх таких пристроїв у американській частині НАСА.

Важить він 45 кг і має висоту 71 см. Сам туалет на 65% менший і на 40% легший за той, що використовують зараз.

"Великою частиною нашого проєкту стала оптимізація використання туалету для жіночої бригади", - розповіла CBS News Меліса МакКінлі, проєктний менеджер НАСА.

"Прибирання безладу - це велика справа. Ми не хочемо жодних промахів чи витоків", - іронізує вона в коментарі агенції Associated Press.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Туалет розробили з прицілом на жінок

Як працюють космічні туалети?

Космічні туалети "використовують потік повітря для відведення сечі та фекалій від тіла у відповідні ємності", розповідає НАСА.

"Уявіть, що у вас є пилосос, який відсмоктує речі. Ви вмикаєте великий вентилятор, аби усе це відсмокталося в унітаз", - розповіла астронавтка НАСА Джессіка Мейр у відео в Twitter.

У комплект входить лійка спеціальної форми для сечі та сидіння для спорожнення кишечника. Їх можна використовувати одночасно.

"Сидіння може здатися некомфортно маленьким і загостреним, але в умовах мікрогравітації це ідеально, - кажуть в НАСА. - Це забезпечує ідеальний контакт з тілом, аби все пішло туди, куди слід".

У туалеті астронавти можуть користуватися обмежувачами для ніг та поручнями, щоб не "відпливати".

Він також може переробляти сечу і робити з неї питну воду для космонавтів.

Як пожартувала пані Мейр, на МКС "сьогоднішня кава - це завтрашня кава".

Фекальні відходи так не обробляють, але НАСА каже, що вивчає цю можливість.

"Як і все інше, туалет у космосі - це те, до чого треба просто звикнути", - сказала пані Мейр.