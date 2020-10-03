Як кішка-злодюжка зібрала цілу коробку трофеїв

Автор фото, KateBaker/PA

Кейт Бейкер з Гемпширу (Британія) розповіла у соцмережах про свою кішку-злодюжку.

Піксель - так звати її підопічну - два роки.

Останнім часом вона почала приносити своїй господині різні "подарунки": рукавички, іграшки, пір'я, шишки тощо. Речей зібралося так багато, що брат подарував Кейт спеціальну коробку для презентів від Піксель.

35-річна Кейт поділилася своєю історією у соцмережах і вибачилася перед усіма, хто став жертвою її кішки. Також жінка пообіцяла повернути всі речі, які та поцупила.

"Я хотіла б повернути речі... вибачте заздалегідь", - написала вона у Facebook.

Автор фото, Kate Baker/PA Підпис до фото, Коробка, у яку складають "трофеї" Піксель

Звичка приносити речі додому з'явилася у Піксель минулого року.

"Вона щоночі щось приносить: соснові шишки, пір'я, дерев'яні бруски, але коли у неї є доступ до дитячих іграшок, вона обирає цікавіші речі", - каже Кейт Бейкер.

"Я завжди хотіла повернути їх власникам, і складала все на купу. Коли мій брат побачив, скільки їх назбиралось, то подарував мені ящик з написом "Здобич Піксель".

Автор фото, Kate Baker/PA Підпис до фото, Кейт Бейкер хоче повернути непрохані подарунки

Щоразу, коли Піксель щось приносить додому, вона радісно нявкає.

Більшість речей пані Бейкер вже повернула власникам, але деякі досі не забрали, тому вона спробувала знайти власників через Facebook.

Однак Піксель і не думає відмовлятись від своєї звички і продовжує приносити додому різну "здобич".

"Сьогодні вранці я отримала три пера і гадаю, вона продовжить полювання", - розповідає Кейт.