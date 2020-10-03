Хворого на COVID-19 Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень

Автор фото, УНІАН

Експрезидента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, який захворів COVID-19, доправили до однієї з київських лікарень. Про це повідомила у відеозверненні його дружина Марина Порошенко.

Коронавірус підтвердили також у їхньої доньки, розповіла вона.

"Попри те, що мій чоловік має двостороннє запалення легень, він має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування", - сказала пані Порошенко.

Про те, що у Порошенка коронавірус, стало відомо кілька днів тому.

"Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами", - написав він у вівторок.

Петру Порошенку 55 років, він може мати певні проблеми зі здоров'ям, зокрема, цукровий діабет.

Такі хронічні хвороби лікарі називають небезпечними супутниками COVID-19.

Згідно з останніми опитуваннями, Петро Порошенко має другий президентський рейтинг після Володимира Зеленського.

Партія ЄС також ділить друге та третє місця в рейтингах політичних уподобань українців з ОПЗЖ.

До хвороби пан Порошенко брав активну участь в агітаційній кампанії перед місцевими виборами 25 жовтня 2020 року.