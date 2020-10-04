У Єгипті знайшли унікальне поховання з 59 муміями. Їм 2 600 років

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У некрополі Саккара, що неподалік від Каїра, виявили 59 саркофагів з муміями і 28 дерев'яних статуеток давньоєгипетських богів.

Про це раніше невідоме місце поховання розповів міністр з питань туризму Єгипту Халід аль-Анані.

За його словами, попри те, що знахідкам близько 26 століть, вони дуже добре збереглися.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Деякі саркофаги розфарбовані. Міністр каже, що згодом їх виставлять у Великому Єгипетському музеї, неподалік від пірамід в Гізі.

Багато саркофагів виглядають так, ніби їх зробили зовсім недавно.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Майже у всіх саркофагах знаходяться мумії священнослужителів і високопоставлених чиновників.

Знахідки виявили у трьох шахтах - саркофаги були розташовані один над одним.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Некрополь Саккара був грандіозним кладовищем протягом трьох тисяч років. Його назва походить від імені давньоєгипетського бога мертвих Сокар.

З XXIII століття до н.е. фараонів там не ховали, але поховання різних представників знаті тривало до завоювання Стародавнього Єгипту Римською імперією.

Саккара перебуває у переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.