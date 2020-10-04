У Єгипті знайшли унікальне поховання з 59 муміями. Їм 2 600 років
У некрополі Саккара, що неподалік від Каїра, виявили 59 саркофагів з муміями і 28 дерев'яних статуеток давньоєгипетських богів.
Про це раніше невідоме місце поховання розповів міністр з питань туризму Єгипту Халід аль-Анані.
За його словами, попри те, що знахідкам близько 26 століть, вони дуже добре збереглися.
Деякі саркофаги розфарбовані. Міністр каже, що згодом їх виставлять у Великому Єгипетському музеї, неподалік від пірамід в Гізі.
Багато саркофагів виглядають так, ніби їх зробили зовсім недавно.
Майже у всіх саркофагах знаходяться мумії священнослужителів і високопоставлених чиновників.
Знахідки виявили у трьох шахтах - саркофаги були розташовані один над одним.
Некрополь Саккара був грандіозним кладовищем протягом трьох тисяч років. Його назва походить від імені давньоєгипетського бога мертвих Сокар.
З XXIII століття до н.е. фараонів там не ховали, але поховання різних представників знаті тривало до завоювання Стародавнього Єгипту Римською імперією.
Саккара перебуває у переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.