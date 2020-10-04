Азербайджан заявив про обстріл другого за розміром міста. Вірменія заперечує

Азербайджан заявив про обстріл другого за розміром міста. Вірменія заперечує

Автор фото, Міністерство оборони Азербайджану

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Внаслідок обстрілу Гянджі, кажуть в Міноборони Азербайджану, зруйновано кілька будівель, одна людина загинула

Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію в обстрілі міста Гянджі, внаслідок чого загинула принаймні одна людина, ще близько 30 отримали поранення.

Гянджа - це друге за чисельністю населення місто Азербайджану, тут мешкає понад 300 тисяч людей. Воно розташоване приблизно у 30 кілометрах від лінії фронту, на північ від Нагірного Карабаху.

Обстріл, кажуть Міноборони Азербайджану, стався зранку 4 жовтня.

"Внаслідок вогню супротивника, постраждали мирні жителі, громадська інфраструктура і стародавні історичні будівлі", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов заявив, що обстріл з території Вірменії є провокацією й "розширює зону бойових дій".

Автор фото, Міністерство оборони Азербайджану

Водночас у Міноборони Вірменії інформацію про обстріл з їхньої території заперечують. Прессекретар відомства Шушан Степанян запевнила, що з вірменської території по місту не стріляли.

Натомість у керівництві невизнаної Нагірно-Карабаської республіки фактично підтвердили обстріл Гянджі, але запевняють, що його результатом стало знищення не цивільних об'єктів, а військового аеропорту.

"Військовий аеропорт Гянджі злетів у повітря", - заявив прессекретар президента невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Азербайджанська сторона каже, що це не так і що їхня військова інфраструктура не постраждала.

Раніше лідер НКР звинувачував Азербайджан у обстрілі міста Степанакерт (столиця НКР). "Великі військові обʼєкти, постійно розташовані у великих містах Азербайджану, відтепер стали цілями", - погрожував він.

Бойові дії на кордоні Азербайджану та Вірменії, в районі Нагірного Карабаху, відновилися зранку 27 вересня.

Обидві сторони запровадили військовий стан і звинувачують одна одну в провокації конфлікту.

З моменту початку загострення загинули вже понад 220 людей.

Нинішня військова конфронтація Вірменії та Азербайджану є найбільшою з 1994 року, коли закінчилася війна між двома країнами. У боях використовують бронетехніку, артилерію, безпілотні апарати та обмежено - авіацію.

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