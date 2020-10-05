Через забруднення моря в Росії масово гинуть морські тварини

Автор фото, yola_la/Instagram Підпис до фото, Мертвого восьминога вимило на берег на Камчатці

Масова загибель морських істот, яких вимило на пляжі Камчатського краю на Далекому сході Росії, як вважають, стала наслідком масштабного забруднення моря.

На відео та фото, опублікованих у соцмережах, видно мертвих восьминогів, тюленів та інших морських мешканців, а також велику ділянку знебарвленого океану.

Місцеві жителі після відвідування тихоокеанських пляжів скаржились на блювоту, лихоманку, висипи та набряки очей.

Первинний аналіз виявив у воді нафтопродукти та фенол.

Організація "Грінпіс" назвала це екологічною катастрофою.

Камчатка - один із найвіддаленіших регіонів Росії, який славиться своєю незайманою природою та діючими вулканами.

"Ми почали помічати, що з водою щось не так, бо після звичайного серфінгу почуваєшся добре, але цього разу здавалося, що у нас горіли очі, ми навіть не могли нормально бачити", - розповів місцевий серфер Расул Гаджиєв.

Автор фото, yola_la/instagram Підпис до фото, Біля берегів Камчатки можна побачити знебарвлені води Тихого океану

Інша серферка під ніком yola_la написала у Instagram: "Усе дно - мертве. Восьминоги, риби, морські зірки та їжаки - усі мертві від мису Наличева до Авачинської бухти, а це понад 40 км".

За її словами, серфери в цьому районі вперше почали скаржитися на погане самопочуття три тижні тому.

На вебсайті адміністрації Камчатки йдеться, що міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії проводить розслідування. Фахівці збирають зразки з пляжів та річок та використовують дрони для зйомки.

Вебсайт повідомляє, що наприкінці вересня були повідомлення про те, що вода на пляжі Халактир змінила колір і мала особливий запах.

Адміністрація регіону також підтверджує, що на берег вимило мертвих восьминогів, тюленів та інших морських істот.

Губернатор Камчатки Володимир Солодов заявив, що у розслідуванні владі також допомагають волонтери.

"Ми не можемо стверджувати, що океан тут гине масово, але зараз нам дійсно важливо оцінити масштаби цього", - сказав він.

Пропустити YouTube допис, 1 Підпис до відео, Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець YouTube допису, 1