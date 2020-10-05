Засновник бренду Kenzo помер від коронавірусу

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Кензо Такада, засновник модного бренду Kenzo, помер від коронавірусу, повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на представника заснованого модельєром бренду K3.

Модельєр помер у 81 рік в Парижі, в Американському госпіталі, йдеться в повідомленні.

Такада, який приїхав до Франції у 1960-х, був першим японським модельєром, який став популярним в Парижі. Важливою частиною стилю його модного дому були яскраві графічні принти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Яскраві принти - важлива частина стилю Кензо

Кензо Такада — автор майже восьми тисяч дизайн-концепцій, він не переставав любити моду і мистецтво жити, заявив представник модного дому.

Мер Парижа Енн Ідальго прокоментувала смерть Такада у Twitter: "Модельєр неймовірного таланту, він приніс в моду світло і колір. Париж оплакує одного зі своїх синів".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кензо Такада на модному показі в Парижі у 1983-1984 роках

"У 1970-ті, коли він починав, я був фанатом бренду. Думаю, він був великим дизайнером", - сказав керівник концерну LVMH Сідні Толедано в інтерв'ю порталу wwd.com.

Кензо Такада народився у 1939 році у передмісті Осаки. У 1965-му він емігрував до Франції.

Всесвітньо відомий бренд власного імені Такада заснував у 1970-х.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кензо Такада — автор майже восьми тисяч дизайн-концепцій

У 1983 році він запустив лінію чоловічого одягу, а через кілька років — спортивні і кежуал-лінійки Kenzo Jeans і Kenzo Jungle.

У 1993 році Такада продав бренд Kenzo конгломерату LVMH, а через шість років пішов з великої моди.