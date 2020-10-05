"Сюрприз для патріотів": хворий Трамп проїхав містом в броньованому авто

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Президент США Дональд Трамп, який лікується від Сovid-19, у неділю ненадовго покинув лікарню, щоб подякувати своїм прихильникам, які зібралися під клінікою ім. Волтера Ріда.

Чорний броньований автомобіль з президентом повільно проїхав вулицею. Скло у машині було підняте.

Незадовго до цього Трамп написав у Twitter: "Я думаю, ми зробимо сюрприз патріотам, які зібралися тут на вулиці".

Як повідомив Білий дім, цю коротку поїздку здійснили з дозволу лікарів, які вважали її безпечною для президента і його оточення.

Проте цей несподіваний крок Трампа викликав суперечливі відгуки.

"Понад 205 тисяч американців померли. Нам потрібно лідерство, а не фотосесії", - заявив представник демократичної більшості в Конгресі Хакім Джеффріс.

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Один з лікарів, що працюють в клініці, де перебуває Трамп, назвав цей вчинок неприпустимим політичним театром, який поставив під загрозу людські життя.

"Кожен, хто перебував в автомобілі під час цієї абсолютно непотрібної президентської поїздки, повинен піти на самоізоляцію на 14 днів. Ці люди можуть захворіти. Вони можуть померти. Заради політичного театру Трамп наказав їм ризикнути своїми життями. Це безумство", - написав доктор Джеймс Філліпс у Twitter.

Киснева маска і стероїди

У неділю стали відомі подробиці того, як лікують президента США Дональда Трампа, у якого раніше діагностували коронавірус.

Лікар президента Шон Конлі розповів, що Трампу прописали стероїд дексаметазон. Його як правило дають пацієнтам з важкими симптомами, щоб у них не порушувалося дихання.

Крім того, Трампу рекомендують використовувати кисневу маску, щоб не допустити зниження рівня кисню в крові.

Попри це, за словами лікарів, президента можуть виписати з лікарні уже в понеділок, щоб завершити курс лікування в Білому домі.

Американська преса незадоволена суперечливим висвітленням лікування президента: не до кінця зрозуміло, коли Трамп дізнався, що інфікувався.

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Сам Дональд Трамп заявив, що почувається добре.

Він хоче повернутися до своєї передвиборчої кампанії, яку підірвала недуга. Трамп боротиметься із Джо Байденом на президентських виборах 3 листопада.

Перша леді Меланія Трамп, яка також отримала позитивний результат тесту на Covid-19, за повідомленнями, почувається добре і залишається у Білому домі.

Віцепрезидент Майк Пенс і його дружина Карен пройшли тестування, вони здорові, заявили в Білому Домі.

Суперник Трампа на президентських виборах Джо Байден після участі в дебатах з Трампом регулярно робить тести на коронавірус. Останній тест в неділю, як і попередні, показав негативний результат.

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Молитви і мітинги

Прихильники Дональда Трампа у суботу ввечері зібралися з плакатами та квітами біля стін Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, де лікується президент США.

Акції підтримки пройшли по всій країні.

Його прихильники моляться за здоров'я президента США.

У суботу республіканці по всій країні вийшли на вулиці зі словами підтримки президенту. У Каліфорнії організували цілу автоколону "За Трампа".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Власники яхт витратили чималі гроші, щоб прикрасити судна символікою передвиборчої кампанії Трампа

В інших штатах, наприклад, в Форт-Лодердейл у Флориді, своєрідну колону влаштували власники катерів.

Акція підтримки пройшла в одному з районів Нью-Йорка - Стейтен-Айленді. Але там люди зібралися ще до того, як про захворювання Дональда Трампа повідомили офіційно.

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