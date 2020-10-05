Нобелівську премію з медицини вручили за боротьбу з гепатитом

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Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили трьом вченим, які зробили вирішальний внесок у боротьбу з гепатитом, що передається через кров і призводить до цирозу та раку печінки у людей.

Відзнаку отримали Гарві Дж. Альтер, Майкл Хогтон і Чарльз М. Райс "за відкриття вірусу гепатиту С".

Автор фото, The Nobel Prize

У 2019 року Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили американцям Вільяму Келіну, Греггу Семенці та британцю Петеру Раткліффу. Вони досліджували реакцію клітин організму на наявність кисню.

Сума кожної з Нобелівських премій - 10 млн шведських крон (близько 1,1 млн доларів).

У понеділок, 5 жовтня, Нобелівський комітет почав оголошувати переможців премії за 2020 рік.

Згідно з графіком на сайті Нобелівської премії, у вівторок оголосять переможця з фізики, у середу - з хімії, в четвер - в сфері літератури, у п'ятницю вручать премію миру, а 12 жовтня - економіки.

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