Мати втопила 4-річного сина. Каже, через його хворобу

Автор фото, Поліція Херсонської області

У воді біля берега Північно-Кримського каналу на Херсонщині, правоохоронці виявили тіло 4-річного хлопчика. За версією слідства, дитину втопила її власна мати.

Про зникнення хлопчика поліцейські дізналися від його батька - чоловік мешкає у смт Каланчак окремо від дружини, але щодня бачив її з сином на подвір'ї.

Проте цього разу він два дні поспіль не заставав їх удома, на дзвінки жінка не відповідала, тому він і вирішив звернутися до правоохоронців.

Поліцейські, які приїхали на виклик, оглянули територію будинку і знайшли жінку в господарському приміщенні, вона була "у вкрай пригніченому стані".

Вона розповіла, що її син із самого народження мав важке захворювання і нещодавно його стан погіршився.

Через це жінка зневірилася в його одужанні і разом із сином поїхала у Скадовський район, до Північно-Кримського каналу. Там вона з ним стрибнула у воду - каже, хотіла накласти на себе руки й померти разом із ним.

Проте сама вона із каналу зрештою вибралася, тоді як хлопчик загинув. Його тіло правоохоронці невдовзі знайшли у воді біля берега.

36-річна жінка наразі перебуває під вартою, за фактом злочину відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Їй загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.