"Я в халаті, мені нічого не загрожує". Оля Полякова про справу через концерт на карантині

Автор фото, Новобарівський район Харкова / Facebook

Оля Полякова відповіла на критику концерту в Харкові, який під час карантину відвідали близько двох тисяч людей. І розповіла, що думає про кримінальну справу, яку відкрила поліція.

Концерт у Харкові

Концерт, який викликав хвилю критики на адресу Полякової, відбувся у Харкові 3 жовтня. Його, за різними оцінками, відвідали близько двох тисяч людей.

За правилами адаптивного карантину, у помаранчевій зоні (Харків наразі відноситься до неї) дозволені масові заходи чисельністю не більш як 100 людей - за умови, що на одного учасника припадає принаймні 20 квадратних метрів простору.

Автор фото, Новобарівський район Харкова / Facebook

Незабаром після концерту поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення карантину.

Правоохоронці розповіли, що зверталися до райдержадміністрації і намагалися попередити організаторів про порушення закону, а в день концерту близько 40 поліцейських були на місці - аби роз'яснити громадянам правила карантину і зафіксувати протиправні дії з боку організаторів концерту.

Втім, заходу це ніяк не завадило.

З фотографій, зроблених під час концерту, слідує, що частина людей була в масках, але таких було відносно небагато.

Автор фото, Новобарівський район Харкова / Facebook

"Легковажні дії"

Організаторів концерту, як і саму Полякову, розкритикували у соцмережах. Відреагував на захід і очільник МОЗ Максим Степанов, який назвав проведення заходу "легковажними діями".

"Харків, який зараз перебуває постійно в нас у антирекордах. Дуже важливо ж було для місцевої влади провести цей концерт… Зібрати тисячі людей, щоб потім подивитися, яка кількість хворих буде вже через тиждень", - дивується Степанов.

"Такі легковажні дії, таке ставлення до здоров'я громадян, воно може призвести до того, що у нас банально закінчаться ліжка і медпрацівники", - додав міністр.

"Мені нічого не загрожує"

Водночас саму Олю Полякову критика щодо концерту, здається, турбує не надто сильно.

"Усіх, хто хвилюється щодо того, що вони прочитали в ЗМІ, що на мене завели кримінальне провадження щодо харківського концерту до Дня вчителя, я хочу заспокоїти. Дивіться, я вдома, в халаті, мені нічого не загрожує", - повідомила співачка у своєму Instagram.

Автор фото, Оля Полякова / Facebook

На її думку, увесь галас навколо її концерту пов'язаний із "передвиборчим безладом".

"Це можна обговорювати лише тоді, коли закриють метро, яке щодня відвідує стільки людей, що мені стільки і за рік не зібрати. Тому, дорогі мої, бережіть себе, не цілуйтеся, носіть маски і не читайте новини, особливо перед виборами", - додала Полякова.

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