Шторм в Італії та Франції. Фото

Ураган "Алекс", який днями вдарив по півдню Франції та півночі Італії призвів до повеней, які стали причиною масштабних руйнувань. Жертвами негоди стали щонайменше четверо людей, десятки вважаються зниклими безвісти.

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Шторм спершу вдарив по Франції: сила вітру тут сягала 180 кілометрів на годину, всього за 12 годин в регіоні випала річна норма опадів.

Чи не найбільше від повеней постраждала місцевість в районі Ніцци.

"Дороги та близько 100 будинків знесені або частково зруйновані", - розповів мер Ніцци Крістіан Естрозі після того, як оглянув наслідки повені з гелікоптера.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

В Італії, території якої "Алекс" досягнув трохи згодом, також фіксували рекордні норми опадів - найбільші з 1958 року.

Повені призвели до обривів ліній електропередач, зсувів ґрунту і руйнування доріг - численні населені пункти опинилися в ізоляції, людей звідти евакуюють.

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Автор фото, Getty Images

У середу регіон Приморські Альпи має відвідати президент Франції Макрон.

"Мої думки зараз з жертвами урагану "Алекс" та їхніми близькими. Величезна подяка рятувальникам, жандармам, поліцейським і всім, хто працює на місці", - написав він у Twitter.

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Макрон запевнив, що держава надасть підтримку усім постраждалим від негоди.

"Разом ми здолаємо це випробування", - додав Макрон.